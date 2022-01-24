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"Подарунки" для України: яку зброю надають країни для захисту від агресії РФ

Андрей Кузаков Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 09:01
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Україні загрожує масштабне вторгнення Російської Федерації

В Україну злітаються авіалайнери зі зброєю на борту. Америка, Велика Британія, Канада, країни Балтії відправили сотні тонн озброєння та боєприпасів для українського війська. Але що ж це за "подарунки"? Що ж ми отримуємо у запакованих вантажах? Чи зможуть ці військові "подарунки" охолодити запал російського агресора?

Що ж отримала Україна і як це може нам допомогти?

Якщо замовкнуть дипломати, почнуть говорити гармати. Але до цього може не дійти, якщо агресор розумітиме, що країна, яку він збирається атакувати, має таку зброю, що унеможливить його перемогу або зведе усі старання нанівець. І попри те, що перемовини тривають, західні партнери активно почали надавати Україні зброю. Бо, як казав Аль Капоне: "Добрим словом та револьвером ви досягнете значно більшого, ніж просто добрим словом".

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Кілька днів поспіль британські військово-транспортні літаки, оминаючи Німеччину, доправляли нам протитанкові ракетні комплекси NLAW. Ця зброя є вбивцею танків для ближнього бою, або для міста. Діє за принципом вистрілив — і забув. Ракета сама наздожене ціль, навіть, якщо вона маневрує. Характеристики NLAW: дальність ураження – до восьмисот метрів. Ракета вибухає над танком і пробиває 500-міліметрову броню. Це означає, що NLAW може знищити будь-яку броньовану машину.

"З появою NLAW, який скоро може мати народну назву НЛО, можливо вирішити перекриття протитанкових відстаней. Це дозволить наситити сучасними ПТРК піхотні та підрозділи територіальної оборони. Ворог має знати, що з кожного куща чи вікна будівлі на нього полюватимуть через приціл NLAW, який важко помітити", — розповів кореспондент АрміяInform Сергій Місюра.

Допомога від Литви та Латвії

Відбиття атаки з неба – ахіллесова п’ята нашої оборони – вважають військові експерти. Але тут на допомогу нам прийшли країни Балтії. Литва та Латвія з дозволу Сполучених Штатів передадуть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгери". Вони здатні збивати бойові літаки, гелікоптери та безпілотники на відстані до чотирьох з половиною кілометрів і на висоті майже чотири кілометри. Ці комплекси активно використовували проти радянських військ в Афганістані, і їх поява змінила хід тієї війни.

"Радянський Союз скинули з неба. Будь-яка проблема на вході бойової операції — одразу викликали вогневу підтримку з повітря. Приходила або штурмова авіація, бомбила, або гелікоптери вогневої підтримки. Коли з'явилися "Стінгери" — не тих, не тих не стало. І сухопутне угруповання почало нести великі втрати", — каже військовий експерт Олег Жданов.

Допомога від Чехії

Осторонь не лишилася і Чехія. Оголосила, що або продаватиме, або надаватиме Україні 150-кілометрові снаряди. Це один із найпотужніших боєприпасів в артилерії. Застосовується на відстані до 30 кілометрів. Має масу до п’ятдесяти кілограмів. Потужна річ. Розробка стара, але чому готовність Чехії ділитися з нами такими снарядами важлива? Російська пропаганда заявляє, що їхня авіація знищить всі українські склади з подібними боєприпасами ще до їх сухопутного вторгнення, і нам нічим буде воювати. Тепер ми знаємо, де Україна зможе поповнювати боєприпаси.

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"Усі країни, які входили до Варшавського договору, повірте, вони ще мають запаси радянських боєприпасів. І повірте, ці країни першими нададуть нам допомогу, тому що вони знають, що таке радянська окупація", — зазначив військовий експерт Олег Жданов.

90 тонн озброєння від США

У ніч на суботу до України прибула ще одна партія зброї від Сполучених Штатів. Усього — 90 тонн. І там ще багато цікавого. В тому числі комплекси "Джавелін", про які вже багато говорилося. Але й це ще не все.

"Ми нещодавно повідомили Конгрес про наш намір поставити вертольоти Мі-17", — сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Так, саме ті, які призначені були для армії Афганістану. Крім того, у США підготували законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який має на меті спростити надання військової допомоги Україні. Раніше ленд-ліз працював проти нацистів у Другій світовій війні, тепер може запрацювати проти Росії.

Загроза вторгнення РФ

  • Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. У Мережі опубліковано карту місць дислокації російських військ.
  • У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team заявили, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються ракетні комплекти "Іскандер". Їх призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на відстанях до 500 км.
  • Також під приводом навчань російські війська стягуються до Білорусі. Це викликає побоювання, що наступ на Україну може розпочатись і з північного кордону.
  • Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від загрози нападу з території Білорусі, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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