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Подарунки, фазани та VIP-гості: скандальний митрополит УПЦ МП під час локдауну з розмахом відсвяткував ювілей

20 квітня, 13:22

Віталій Семченко Віталій Семченко

Одним з перших вітати Павла приїхав Олександр Лукашик – тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні

Настоятель Києво-Печерської Лаври і митрополит Московського патріархату Павло відсвяткував свій ювілей всупереч карантину і епідеміологічним обмеженням.

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Про це повідомляє "ТСН".

Зустрічати гостей він почав з самого ранку: біля резиденції священнослужителя вишикувалися люксові автомобілі, а площа Хрестовоздвиженської церкви стала більше схожа на парковку для суперкарів.

Одним з перших вітати Павла приїхав Олександр Лукашик – тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні. Також серед гостей журналісти помітили кількох колишніх і діючих політиків. Всього – до сотні відвідувачів.

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Особливу увагу варто приділити подарункам – тут все було дорого і розкішно. Так, наприклад, ексдепутатка Тетяна Донець привезла набір брендового посуду в дерев'яному ящику. А колишній прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко подарував величезний букет білих троянд.

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На виході від Павла відвідувачі – без масок і без дотримання дистанції. Знайомі між собою гості цілувалися в щоки і губи.

Але найнезвичайніший подарунок настоятель Павло отримав від самого себе – уздовж галереї Дальних печер, побудованої в XVIII столітті, він влаштував курник. Крім породистих курей і качок за вольєром є рідкісні фазани та екзотичні павичі.

Водночас це святкування не порівняти з вечіркою, яку настоятель Києво-Печерського монастиря влаштував десять років тому. Тоді серед гостей Павла були і олігархи, і супермоделі, і політики. І подарунки були куди цікавіші – на п'ятдесят років він отримав "Мерседес" бізнес-класу останньої моделі.

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А після того, як закінчився Великий піст, священнослужитель закотив масштабну вечірку в готелі "Русь". Гостей ієрарха розважали Стас Михайлов і Таїсія Повалій.

Як повідомлялося раніше, на березі Чорного моря журналісти знайшли резиденцію, яка може належати російському патріарху Кирилу.

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карантин юбілей києво-печерська лавра УПЦ МП митрополит Павло
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