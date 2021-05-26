Подарунок Байдена Путіну і пропозиція Білорусі від Криму – головні новини за ніч

Президент США пояснив, чому не буде нових санкцій проти російського газопроводу, а Крим зробив пропозицію Білорусі – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Навіщо Байден зробив подарунок Путіну

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що вирішив відмовитися від нових санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік – 2", тому що він майже добудований, а санкції можуть нашкодити відносинам з Європою. У Республіканськоїій партії у відповідь заявили про "багатомільярдний подарунок" Байдена президенту Росії.

Крим запропонував Білорусі авіасполучення

Окупаційна "влада" Криму вважає, що скасування польотів у Білорусь авіакомпаніями європейських країн і закриття ними повітряного простору для білоруських лайнерів – хороший привід відкрити пряме авіасполучення між Мінськом і Сімферополем.

Підозра дівчині Протасевича

Влада Білорусі висунула дівчині ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича, знятій разом із ним з літака Софії Сапізі, підозру в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

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Латвія заборонила авіасполучення з Білоруссю

Уряд Латвії 25 травня запровадив заборону для авіаперевізників, зареєстрованих у Білорусі, заборона на використання повітряного простору Латвії та латвійських аеропортів та обмежив право латвійських літаків використовувати білоруський повітряний простір та аеропорти.

Екстрене засідання РБ ООН щодо Білорусі

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Рада Безпеки ООН у середу скликає екстрене засіданнящодо ситуації з примусовою посадкою в Мінську лайнера компанії Ryanair і подальшим арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини.