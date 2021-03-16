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Підбираємося до 10 тисяч за добу: в Україні зростає захворюваність на COVID-19

16 березня, 08:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За останню добу від наслідків коронавірусу померли 264 особи

В Україні за останню добу виявили 9642 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 474 313 дітей та 109 медпрацівників.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За весь час пандемії інфекцію підтвердили у 1 477 190 українців.

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Минулої доби від COVID-19 померли 264 українці (всього – 28 697).

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Загалом вилікувати вдалося 1 232 209 інфікованих (з них 6202 – за останню добу).

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.

Також повідомлялося, що третя хвиля коронавірусу вже накрила Європу. Про те, в яких країнах зараз найважча ситуація, дивіться в сюжеті:

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статистика Украина коронавірус захворюваність хворі

Джерело: Сьогодні

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