Підробку COVID-сертифікатів виведуть в окрему статтю КК

Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка" ковідних "сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.

Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.

"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.

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Вакцинація в Україні

Раніше ми повідомляли, що з початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 282 898 людина , З них отримали одну дозу 6 282 896 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози 5 137 923 чоловік. Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Раніше ми інформували, що в Україні росте кількість COVID-госпіталізацій .

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Нагадаємо, що Латвія внесла Україну до списку ризику через COVID-19 – хто може потрапити в країну.