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Підтримав АТО і ненавидить Путіна. Чому Кікабідзе отримав нагороду України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 серпня, 15:51
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Як Кікабідзе підтримує Україну, за що сьогодні удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня
Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня

Сьогодні під час параду на честь 30-річчя Незалежності України в Києві президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди захисникам Батьківщини, а також діячам культури і спорту, серед яких виявився грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе. Він був удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента України .

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня був нагороджений актор і співак Вахтанг Кікабідзе / Фото Офісу президента України
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня був нагороджений актор і співак Вахтанг Кікабідзе / Фото Офісу президента України

Підтримка України

Актор Вахтанг Кікабідзе відомий своєю жорсткою позицією по відношенню до сьогоднішньої Росії. Ось кілька його висловлювань на цю тему:

  • Росія не хоче, щоб Україна продовжувала чинити опір . Але якби я був молодим, я б теж зараз був в АТО і пручався, захищаючи честь країни. Другого варіанту немає! Адже якщо ця війна триватиме довго, встати на ноги Україні буде дуже складно.
  • Він (Путін – Авт.) – політик чорної сили. І поки він зі своїми амбіціями буде жити, він весь час буде загрожувати якимось країнам. Він – загарбник! Його заклинило на одному: він думає, що вічно буде командувати своєю країною.
  • маленьку країну погубити дуже легко . А більшу – важко. Не треба було їм лізти в Україну, це не маленька країна, і вони свою батьківщину дуже люблять. План в тому, щоб роздрібнити Грузію, зробити так, щоб тут погано жилося, і щоб потім Кремль сказав: ми вам допоможемо. І вони підуть сюди, ось це і є план.
  • Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна . Хоча нам і розповідали, що цю територію України якийсь дідусь подарував. Зараз – це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. У Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати якісь маленькі території.

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Хто такий Кікабідзе

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Вахтанг Кікабідзе є радянським і грузинським співаком, автором пісень, кіноактором, кінорежисером, сценаристом і депутатом парламенту Грузії ("Єдиний національний рух") з 2020 року. Народний артист Грузинської РСР (1980), Заслужений артист України (2013), лауреат Державної премії СРСР (1978), лауреат Державної премії Грузії (2013).

Кікабідзе ніколи не був громадянином Росії і в 2008 році відмовився від російського ордена Дружби (указ про нагородження був підписаний Володимиром Путіним в день 70-річчя артиста) в зв'язку з введенням російських військ в Південну Осетію (Грузія).

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Сьогодні під час параду Володимир Зеленський вручив також нагороди:

  • за особисту мужність і героїзм, вірність військовій присязі звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" посмертно рідним солдата Сергія Білоуса і старшини Максима Ридзанича. Також почесне звання отримав полковник Євген Сидоренко;
  • за видатні особисті заслуги перед Україною в розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність, звання Героя України з врученням ордена рідним народного артиста Назарія Яремчука;
  • звання Героя України вчителю фізики комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей № 27" Іллі Гельфгата;
  • за вагомий особистий внесок у розвиток Української держави, розвиток національної освіти, досягнення високих спортивних результатів орденом Свободи президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці;
  • за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, проявлену під час бойових дій орден Богдана Хмельницького III ступеня підполковнику Віктору Кохану;
  • орден князя Ярослава Мудрого V ступеня головному тренеру збірної команди України з футболу в 2016-2021 роках Андрію Шевченку;
  • орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня отримала дочка міністра закордонних справ України в 1990-1994 і 2000-2003 роках Анатолія Зленка.

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