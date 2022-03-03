Підтримка з усього світу: Samsung змінила головне фото в соцмережі на прапор України

Україну нині підтримує весь світ. Серед тих, хто не байдужий — техногігант Samsung.
Про це йдеться на офіційній сторінці компанії в Facebook.
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Південнокорейська компанія Samsung вирішили теж підтримати Україну в час, коли російські окупанти ведуть війну проти нашої країни. На офіційній сторінці Samsung змінили головне фото та обкладинку на прапор України. Це вкотре доводить, що світу не байдуже, що відбувається в нашій країні через дії окупантів.
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Підтримка від Balenciaga
Французький бренд Balenciaga видалив усі свої пости в офіційному акаунті в Instagram, залишивши лише один – з прапором України. У тексті під фото представники компанії написали:
Ми за мир і зробили пожертвування до Всесвітньої продовольчої програми для першої гуманітарної допомоги українським біженцям. Найближчими днями ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти та передавати інформацію про ситуацію в Україні.