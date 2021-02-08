Поділитися теплом і любов'ю: на Дніпропетровщині родина виховує 10 прийомних дітей

Подружжя Фіщиних із П'ятихаток Дніпропетровської області зробили щасливими десятьох дітей, яких взяли на виховання. І кожного дня бачать, як хлопці й дівчата з непростим минулим розкриваються в їхній родині.

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Чого навчають дітей та де беруть сили, аби приділити увагу кожному – для новин "Сьогодні" розповідає Юлія Покідіна.

Любити й поважати одне одного та завжди поспішати додому! Такі правила є надважливими для родини Фіщиних. Вихованка дитячого будинку сімейного типу Дар'я Дубік розповідає, що коли потрапила в цю сім'ю, їй приділяли дуже багато уваги, її тут всі люблять, тож їй тут подобається. У відповідь дівчинка й сама намагається допомагати старшим і бути прикладом для менших.

Даша – найстарша у дитячому будинку сімейного типу, тут вона майже п'ять років. Вже допомагає по господарству й охоче піклується про молодших. Завдяки захопленню дівчинки малюванням, у родині з'явилася справжнісінька художня галерея. Експозиція постійно поповнюється роботами інших вихованців.

Мати-вихователька Катерина Фіщина розповідає, що дівчинка дуже багато малює і зображає маму в різних образах. Їй вже й не віриться, що колись було інакше. У родині десятеро дівчат та хлопців, і лише один син — народжений подружжям. Коли він був маленький – вирішили брати дітей на виховання.

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"Коли ми вже взяли дитину і прийняли її в свою родину, тоді ми вже дізналися про те, що є дитячі будинки, діти, які потребують батьківської опіки, потім ми вже стали про це дізнаватися, в цьому розвиватися і цим шляхом рухатися вперед", – каже Катерина.

За її словами, велика родина – це не лише фізичні, а й емоційні навантаження. Втім, жінка має власний рецепт відновлення сил:

"Мій чоловік, і ми разом дуже багато їздимо, і якщо чуємо, що десь в Україні проходить якийсь тренінг, на якому можемо просто поповнити свої запаси знань, емоційно і фізично відпочити, то обов'язково їдемо".

Такі тренінги від Фонду Ріната Ахметова подружжя відвідувало не раз. Для них – це мов ковток свіжого повітря. Мати-вихователька Катерина Фіщина каже:

"Підтримка з боку Фонду, байдуже в якій вона формі виражається, чи це тренінг, чи це якась допомога, чи просто цукерки – воно все важливо, коли ти бачиш, що тебе підтримують, що ти важливий, то це просто надихає, надає сил і просто ти рухаєшся вперед".

Відео: Сьогодні

Кожна дитина має жити в родині. Така мета Фонду Ріната Ахметова. За час існування порталу "Сирітству – ні!" майже 10 тисяч дітей влаштували в родини.

У Томаківці на Дніпропетровщині Фонд Ахметова допоміг з ремонтом дитбудинку сімейного типу і дав дітям другий шанс на нормальне життя.

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