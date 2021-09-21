Підйом води у річках і сильне похолодання: де в Україні очікувати негоди

У деяких регіонах країни температура впаде до 0°C

Частину України накриють заморозки/Фото: Колаж: Сьогодні

Хороша погода, яка нещодавно тішила українців, завершується. У вівторок, 21 вересня, на заході країни через можливі опади очікується підйом рівня води в річках. 22 і 23 вересня на українців чекають заморозки.

Про це повідомляє ДСНС.

Де очікувати підйому води в річках

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Сьогодні на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м в площині посту Річиця Волинської області, ймовірно, підніметься рівень води (I рівень небезпеки, жовтий). До того ж, на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується продовження підйому рівнів води на 0,2-0,7 м, проте негативних наслідків не прогнозують.

Українці відчують заморозки

За інформацією синоптиків, вночі, 22 вересня, в західних областях температура коливатиметься від 0°C до +3°C. 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу і Закарпаття на поверхні грунту можливі заморозки 0-3°C (I рівень небезпеки, жовтий). У Київській області прогнозують теж різке похолодання до 0-3°C.

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