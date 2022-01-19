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Підготовка до COVID-хвилі? Китай передасть Україні 200 тис. доз вакцин

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 15:48
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні
Китай передасть партію вакцин для України
Китай передасть партію вакцин для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Китайської Народної Республіки передасть Україні 200 тис. доз вакцини виробництва Sinovac Biotech як гуманітарну допомогу.

Лист-зобов'язання уряду України про отримання гуманітарної допомоги було схвалено розпорядженням Кабінету міністрів на засіданні уряду 19 січня.

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Деталі

Як наголошується в пояснювальній записці до документу, як гуманітарну допомогу уряд Китайської Народної Республіки запропонував передати 200 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні.

Потреба у вакцині

У пояснювальній записці зазначається, що для вакцинації до кінця 2022 року 70% дорослого населення України (23,77 млн людей) загальна потреба у вакцині становить 47 283 416 доз.

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Скільки людей вже вакциновано

За добу 18 січня в Україні 85 177 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 особи, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей.

Усього провели 29 538 475 щеплень.

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