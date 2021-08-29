Підготовка до нового навчального року. Які довідки потрібно отримати дитині до 1 вересня

Щорічний медогляд школярів здійснюється за місцем проживання. Він обов'язковий і відбувається в присутності батьків

Навчальний рік в Україні стартує традиційно 1 вересня. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

В Україні через пару днів школярі підуть в освітні установи. Як і завжди перед початком навчального року вони повинні пройти профілактичні огляди.

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Ха інформацією Міністерства охорони здоров'я, відповідно до затвердженого наказом № 682 від 16.08.2010 року школярам необхідно мати дві медичні довідки для навчання в школі, які їм видадуть після комплексного медогляду.

Зазначається, що першокласникам необхідно пройти медогляд перед 1 вересня, а що стосується інших учнів – то їм рекомендується надавати довідки протягом навчального року, щоб не утворювалися черги в медичних установах.

Зокрема, дитині знадобиться довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду". Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини. При необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи або до вузьких спеціалістів.

А також довідка форми № 063/у "Карта профілактичних щеплень". У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації, яка може знадобитися медпрацівникам. Цю довідку можуть попросити принести, якщо дитина змінила школу, робила планові щеплення, або ж пропускала їх.

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Якщо дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію і довідку приносити не потрібно.

Діти, які не отримали профілактичні щеплення без медичних протипоказань, не мають права відвідувати дитячі колективи.

"Профілактичний медичний огляд у сімейного лікаря – прекрасна можливість додатково проконсультуватися з профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, фізичного навантаження, здорового і раціонального харчування дитини. Скористайтеся такою можливістю і будьте здорові ", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко раніше заявляв, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо збільшиться кількість випадків, і за адаптивним карантином країна перейде в "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, тоді школи будуть відправлені на віддалене навчання .

. Також нагадаємо, без вакцинації вчителів не пустять в школи.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: