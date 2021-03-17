Підхопити "корону" можна і після вакцинації. У чому тут проблема?

Виявляється, після вакцинації потрібен певний час для вироблення імунітету

Поки Україна намагається налагодити процес вакцинації, вже є випадок захворювання ковідом і після щеплення. У Міністерстві охорони здоров'я заспокоїли і відзначили, що це нормальний процес, а також пояснили, коли вакцина реально почне діяти.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Звідки може взятися COVID-19 у вакцинованого?

Існує ймовірність того, що ви можете отримати першу дозу вакцини вже інфікованим, коли симптоми хвороби ще не розвинулися.

Або ж можна підхопити коронавірус і захворіти, наприклад, через пару днів після щеплення.

Реклама

Чому вакцина не працює відразу?

Організм після щеплення напрацьовує імунітет мінімум три тижні. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірністю того, що ви все одно захворієте. Але в цьому випадку ви швидше за все перенесете захворювання легко і без ускладнень.

Що може бути після щеплення?

Ви може відчувати загальну слабкість або підвищення температури – це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації.

Реклама

Втім, якщо у вас з'явилися характерні симптоми захворювання COVID-19 – висока температура, постійний кашель, втрата нюху або смаку – відразу звертайтеся до лікаря.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 березня стало відомо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на COVID-19на 13-й день після вакцинації.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама