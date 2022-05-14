Піднімає дух! Патріотичний пес Патрон приміряв вишиванку (фото)

Собака поділився наснагою задля перемоги

Пес Патрон з'явився у новому образі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі показали нове фото пса Патрона, що служить у команді піротехніків Чернігівської області. Він допомагає у розмінуванні територій. Цього разу тварину вбрали у вишиванку.

Відповідний знімок опублікувала Верховна Рада України.

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"Патріотичний Патрон ДСНС України у вишиванці передає всім привіт і ділиться наснагою задля перемоги!" – написали під фото.

Патріотичний Патрон

Що відомо про Патрона?

Рятувальники розповіли про дворічного службового собаку породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, який знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області.

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Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким, – написали в офіційному Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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