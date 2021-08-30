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СЬОГОДНІ Новини України

Поїздка Зеленського в США, суд над членами "Нацкорпусу" і нові жертви в Кабулі – головні новини СЬОГОДНІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
30 серпня, 18:10
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Про що потрібно знати українцям 30 серпня – добірка головних новин понеділка
Головні новини дня. Фото: колаж "Сьогодні"
Головні новини дня. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона на зустріч з американським лідером Джо Байденом, яку перенесли на 1 вересня, у Києві членам "Нацкорпусу", підозрюваним у хуліганстві, обирали запобіжний захід, а в столиці Афганістану Кабулі збільшилася кількість жертв від ракетного удару Збройних сил США.

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"Сьогодні" зібрали головні новини дня.

Зеленський вирушив до Вашингтона на зустріч із Байденом

Президент України вилетів у США. Зустріч Володимира Зеленського з Джозефом Байденом перенесена на 1 вересня, проте український лідер вирішив перед переговорами провести кілька важливих зустрічей.

Зеленський відлітає до США на зустріч із Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський відлітає до США на зустріч із Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві судили членів "Нацкорпусу" Кухарчука та Довбиша

Двох жителів Черкаської області затримали за підозрою в хуліганських діях на акції під Офісом президента 14 серпня. Ними виявилися члени "Нацкорпусу", ветерани АТО Дмитро Кухарчук та Олег Довбиш. Під час обрання судом запобіжного заходу для підозрюваних, не обійшлося без інцидентів.

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Зліва на фото Олег Довбиш, а справа – Дмитро Кухарчук. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото Олег Довбиш, а справа – Дмитро Кухарчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Ракетний удар по Кабулу. Кількість жертв зросла

У Кабулі до 12 зросла кількість жертв ракетного удару, який Збройні сили США завдали в неділю, 29 серпня. Інцидент стався в кабульському районі Хаджі-Горба, який примикає до злітно-посадкової смуги аеропорту. Там були знищені два транспортні засоби і частково зруйнований житловий будинок. За даними афганських ЗМІ, більшість жертв – члени однієї сім'ї. Семеро загиблих – діти у віці від двох до десяти років.

У регіоні були знищені два транспортні засоби і частково зруйнований житловий будинок / Фото: колаж "Сьогодні"
У регіоні були знищені два транспортні засоби і частково зруйнований житловий будинок / Фото: колаж "Сьогодні"

Україна – у ТОП-5 медального заліку Паралімпійських ігор у Токіо

Після шести днів Паралімпіади-2020 Україна утримує місце в ТОП-5 медального заліку Паралімпійських ігор у Токіо. Сьогодні українські паралімпійці вибороли на Іграх у Токіо 11 медалей, з яких 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові. Всього в України після шести днів змагань 54 нагороди. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який здобув 119 медалей.

У ВООЗ порахували, скільки людей може померти від коронавірусу до кінця року

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року через стагнацію процесу вакцинації і низький рівень вакцинації в бідніших країнах. Як заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, до 1 грудня в Європі загине 236 000 людей.

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