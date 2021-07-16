Погода готує українцям сюрприз – йде різке похолодання, але пощастить не всім

Українці вже втомилися від нестерпної спеки – хочеться прохолоди. Синоптики розповіли, де і коли буде найхолодніше

В Україні стане прохолодніше / Фото: PxHere

В Україні на вихідних ще буде пекельна спека до +35, а ось з початку наступного тижня з боку західних областей до нас зайде похолодання – стовпчики термометрів опустяться на 10 градусів. У той же час стане більше дощів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 17 липня, дощі на заході, півночі, сході і частково у центрі. У столиці без опадів. Температура повітря 30-33 градуси, на півдні до +35.

У неділю, 18 липня, дощі на заході, півночі, у Вінницькій, Житомирській областях та у Києві. Температура без змін – 30-33 градуси, на півдні до +36.

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У понеділок, 19 липня, прийде похолодання у західні області – там синоптики обіцяють 22-24 градуси. У Житомирській та Вінницькій областях 24-28 градусів, у Києві 27-29. На півдні і сході до +36. Дощі пройдуть на заході, півночі та у центрі, у тому числі в столиці.

У вівторок, 20 липня, на заході 22-24 градуса, у центрі і на півночі 26-28, на півдні та сході до +35. Дощі з грозами на сході, майже всьому заході, півдні і у центрі (крім Житомирської та Київської областей).

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У середу, 21 липня, у західних областях температура впаде до 20-22 градусів, на півночі 23-25, у центрі 22-27, на півдні та сході до +33. Дощі частково зачеплять захід, центр, північ і південь країни, а також будуть поливати на всьому сході. У Києві дощі та 23-25 градусів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

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