Погода зіпсує свято у Києві: прогноз на День Незалежності

Погода зіпсує свято в Україні на День Незалежності – 24 серпня очікується дощ з грозою.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, вночі та вранці – опади малоймовірні. Отже, військовий парад може пройти ще без дощу.
А ось вдень, і особливо у другій половині дня і ввечері, до столиці підійде атмосферний фронт, який і визначить періодичні грозові дощі (карта).
Дощ передбачається 24 серпня на заході і півночі України. У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.
В Укргідрометцентрі прогнозують на цей день всього 23 градуси у Києві. У західних областях 21-23 градуси, на сході і півдні 25-28, в центрі і на півночі 22-25.
День Незалежності
- Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.
- 24 серпня відбудеться великий військовий парад за участі українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.
- Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", стало відомо, що буде на військовому параді в Києві та Одесі. У військових заходах буде задіяно понад п'ять тисяч людей особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.
Військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.