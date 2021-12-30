Погода на 2022 рік: детальний прогноз на всі чотири сезони

Кліматологи обіцяють українцям рік контрастів і розходяться в думках, якими будуть зима та весна

/ Фото: Сьогодні

Як відомо, природа не має поганої погоди. От тільки передбачати її щороку стає дедалі складніше, особливо якщо йдеться про прогноз погоди на 12 місяців уперед. Вчені кажуть: причиною неочікуваних погодних "капризів та катаклізмів" стало глобальне потепління.

За оцінками кліматологів, 2022 рік у плані погоди виявиться продовженням попередніх: будуть зафіксовані температурні рекорди та незвичайні погодні аномалії. У тонкощах кліматичних процесів та можливому впливі планет Сонячної системи на спеку та холод, на опади та ясні дні в Україні розбиралися "Сьогодні".

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Про що писав Леонід Горбань

Ми не зможемо дати свіжі детальні розрахунки погоди від народного синоптика Леоніда Горбаня – він, на жаль, помер 1 жовтня 2021 року. Але скористаємося його книгою "Погода до 2030 року", яку Горбань подарував автору цих рядків. У книзі наведено короткі щомісячні тенденції погоди за різними роками, що відповідають класифікації так званого календаря Брюса. На цих даних ми підготували інфографіку, якою, оціночно, може бути в 2022 році погода за місяцями.

/ Фото: Сьогодні

За Брюсовим календарем 2022 рік вважається роком Юпітера. Нагадаємо, всього таких років сім, що чергуються у певній послідовності. Так, 2021-й був роком Сатурна, 2023-й буде роком Марса. Ще є роки Венери, Меркурія, Місяця та Сонця. Кожному з них притаманна своя погода: одні роки спекотніші, інші прохолодніші, якісь більше із дощем, якісь сухіші.

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"Роки Юпітера дуже хороші, спочатку більш вологі, ніж сухі, потім навпаки – з половини липня починається посуха. Урожаї колосових озимих та ярих близькі до рекордних. А от посуха у липні знищує врожай кукурудзи, соняшника, гречки. Але це стосується лише південних та східних регіонів", – так Леонід Горбань охарактеризував у своїй книзі 2022 рік.

Зима

Якщо розглянути по сезонах, то, за книгою народного синоптика, у рік Юпітера січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця – похмурий, теплий, малосніжний, друга половина – морозна зі снігопадами.

Лютий – холодний, сніг із сильними морозами в другій половині. У середині місяця можливі снігові бурани, наприкінці – тріскучі морози, сніг, під кінець – потепління та мокрий сніг.

От яку прогнозував зиму 2022 року Леонід Горбань у своєму останньому інтерв'ю, яке він дав "Сьогодні" у липні 2021 року

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"Якщо загалом, то зима буде холодною. Січень почнеться потеплінням, а мороз та сніг прийдуть на Старий новий рік та триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу теж буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – сказав народний синоптик.

Весна

2022 року тепла доведеться очікувати довго, пише у своїй книзі Леонід Горбань.

"Весна буде холодна до травня і волога, пізня. Морози у березні протримаються до кінця місяця. Заморозки у квітні, а іноді й нічні морози можливі до середини квітня. У травні помірковано тепла погода", – стверджує автор.

Якщо докладніше, то березень почнеться снігом, дощами та морозами, перші два тижні теплі, без опадів, третій холодний та "мокрий", до кінця місяця потепління, сухо.

Майже весь квітень очікується прохолодним, з дощами та нічними заморозками, справжнє тепло прийде лише в останній тиждень. Можливо, що перший теплий і сонячний день випаде на православний Великдень, який святкується 2022 року 24 квітня.

Травень теплий, у першій половині місяця дощі, у другій – два тижні спеки та сухо. Потім кілька днів прохолода, дощі, до кінця місяця сильна спека.

Літо

Початок літа теплий і вологий, потім із половини липня переходить у жорстоку посуху.

Червень – теплий, але з частою зміною погоди з ясною та спекотною на дощову, зі зливами та грозами, наприкінці місяця спека.

Липень розпочнеться ослабленням спеки та короткими дощами. Середина місяця спекотна, після коротких дощів на початку третьої декади знову настане спека.

Серпень – спекотний, майже без опадів, настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині та наприкінці місяця.

Осінь

Осінь у рік Юпітера – суха, опадів у вересні та жовтні випаде мало. Леонід Горбань у своїй книзі стверджує, що на півдні та сході України у перші два осінні місяці може випасти не більше 10 мм опадів. Через таку сухість посіви озимих не сходять.

По суті, літо продовжиться у вересні. Перша половина повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий".

Жовтень також контрастний: у перші два тижні прийде "бабине літо", опадів майже не буде, а тепло може продовжитись до свята Покрову Богородиці (14 жовтня). Потім поступово похолодає, почнуться дощі, кінець місяця холодний та з опадами.

Листопад холодний, похмурий, з дощами, раннім снігом та морозами.

Грудень-22

Перший місяць нової зими Леонід Горбань у своїй книзі бачить по-справжньому зимовим. Листопадові холоди продовжаться, у середині грудня до морозів додадуться снігопади, які триватимуть сім-десять днів. Друга половина грудня очікується теплішою, у середині місяця відлига, мокрий сніг. Погода без морозів протримається до кінця грудня, тож не факт, що 2023 рік вдасться зустріти зі снігом.

Вазіра Мартазінова: Щороку січень та лютий дедалі холодніші

Також ми з'ясували, якою бачать погоду 2022 року українські вчені-кліматологи. Це завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту (УДМІ) ДСНС та НАНУ Вазіра Мартазінова та завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УДМІ Віра Балабух.

Цікаво, що їхні прогнози на зиму помітно вирізняються.

Вазіра Мартазінова бачить нинішню зиму суворою. Вчена зазначила: тенденції останніх 20 років говорять про те, що щороку в Україні січень та лютий стають дедалі холоднішими.

Найморознішим виявиться січень, цього місяця очікувані найнижчі температури за всю зиму. Хвиля холоду розпочнеться на новорічні та різдвяні свята та триватиме більше тижня. Найсильніші морози – до -20 градусів – очікуються у період від Різдва Христового (7 січня) до Хрещення (19 січня).

У лютому потеплішає, але все ж таки в основному температури будуть мінусовими. За словами Вазіри Мартазінової, лютий буде приблизно таким самим, як у 2021 році. Нагадаємо: той лютий був сирим, помірно холодним та малосніжним.

Прогноз погоди на весь 2022 рік Вазіра Мартазінова не дала, оскільки, за її словами, докладно розрахувати на такий тривалий період, якою буде погода сучасна наука не може. Єдине, що можна сказати – вплив глобального потепління зводиться до того, що погода в Україні стає дедалі мінливішою. Тобто, як і в попередні роки, можливі інтенсивніші, ніж десятиліття тому, коливання температур, різка зміна погоди з сонячної на негоду і навпаки. Особливо це буде помітно у літні місяці.

Віра Балабух: Ла-Нінья піде, Ель-Ніньо прийде

Як розповіла нам Віра Балабух, найточніші прогнози погоди на місяць та сезон дають чисельні моделі погоди Європейського центру середньострокових прогнозів, Великої Британії та США. Відповідно до їхніх останніх розрахунків, січень та лютий очікуються на один-два градуси теплішими, ніж в останні десятиліття, а опадів очікується небагато. Вчена не виключає, що третій зимовий місяць може бути "весняним".

Віра Балабух пояснила, що, як і раніше, на погоду в Північній півкулі взимку істотно впливатиме тихоокеанська течія Ла-Нінья, яка посилює меридіональність атмосферних процесів.

Нагадаємо: Ла-Нінья (іспанською "Дівчинка") – це кліматичне явище, що регулярно виникає у тропічних широтах південної частини Тихого океану. Його суть у тому, що стабільний східний вітер жене теплу воду від берегів Перу та Чилі у бік Індонезії та Австралії. В результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання. Зворотне явище, коли температура води та повітря біля узбережжя Південної Америки підвищується, зветься Ель-Ніньо ("Малюк").

"Наслідком цього є різкі зміни погоди від аномально теплих до аномально холодних, – роз'яснила Віра Балабух. – Очікується, що в міру слабшання Ла-Нінья погода стане більш стійкою. В Україні переважатиме антициклональна погода із західними та південно-західними вітрами, які принесуть тепліші повітряні маси. Заходи арктичного повітря також не виключаються, але вони, найімовірніше, будуть короткочасними".

Віра Балабух також докладно розповіла про своє бачення макромасштабних процесів та їхній вплив на погоду в Україні у 2022 році. За її словами, вплив такого природного явища, як Ла-Нінья, у 2022 році ослабне, йому на зміну прийде його антипод – Ель-Ніньо.

Як пояснила кліматолог, над холодною океанічною поверхнею формується велика область високого тиску, яка поширюється від екваторіальних до арктичних широт. Такий потужний антициклон порушує рух повітряних мас із заходу на схід. Змінюється положення струменевої течії – над американським континентом воно прогинається далеко на південь, а над європейським – на північ. Внаслідок цього над західним узбережжям Канади та США переважає холодне арктичне повітря, а в Європу і в Україну також, поширюються теплі повітряні маси з Атлантики, субтропіків. Таке посилення меридіональності атмосферної циркуляції призводить до чергування аномально холодного та теплого повітря, різких змін температури, тиску, погодних умов.

"Нині Ла-Нінья досягла свого максимального розвитку і слабшатиме, – каже Віра Балабух. – Очікується, що навесні вона втратить свій вплив, а з літа почне розвиватися тепла течія – Ель-Ніньо, з якою в Україні, як правило, пов'язана аномально тепла погода. Ель-Ніньо та Ла-Нінья формують загальні тенденції розвитку атмосферних процесів протягом кількох місяців, сезонів. Але погода протягом коротших періодів також істотно залежить від процесів дрібнішого масштабу – позатропічних циклонів, фронтальних систем, які можуть суттєво відкоригувати довгостроковий прогноз, як це сталося у грудні".

Нагадаємо: за прогнозами очікувалося, що грудень буде набагато сніжнішим і холоднішим.

Висновки

Як бачимо, повної єдності серед фахівців із погоди не спостерігається. Розрахунки Леоніда Горбаня та прогнози Вазіри Мартазінової обіцяють холодну зиму та пізню весну. На думку Віри Балабух, лютий буде теплим, а весна – ранньою.

Натомість літо має бути спекотним, з великими та різкими перепадами як температур, так і періодичності випадання опадів. Це видно як з книги Горбаня, так і з прогнозів Мартазінова та Балабух.

Що ж, цікавіше буде порівняти прогнози з реальністю.

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