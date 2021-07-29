Погода на серпень: ласкаво просимо в Африку

/ Фото: Сьогодні

Липень добігає кінця, йому на зміну йде останній місяць літа – серпень. День став коротшим на годину, але за вікном, як і раніше, немає темряви майже дві третини доби.

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Сайт "Сегодня" з'ясував, якою очікується погода в останньому літньому місяці. Синоптики кажуть: чекайте спеку, а ось з опадами складеться не надто.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

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Народний синоптик: Чекаємо спеку і бурі

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За розрахунками Леоніда Горбаня, третій місяць нинішнього літа виявиться протилежністю другого: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить. Лише в перший тиждень серпня очікуються дві невеликі майже бездощові бурі, потім опади припиняться, а стовпчик термометра з кожним днем повзтиме все вище і вище. До середини місяця вдень може бути під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на 2-3 дні різко знизиться до + 20-22 градусів під впливом холодного антициклону.

Перед днем Незалежності знову потеплішає до + 26-28 градусів – і літо на цьому закінчиться. Якщо парад на честь 30-ї річниці свята ще відбудеться в нежаркий сонячний день, то через день-два різко похолодає. Попрощається з нами літо проливним дощем.

Укргідрометцентр: Температура вище норми на півтора градуси

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що цьогорічний серпень очікується більш спекотним, ніж зазвичай.

Як розповів нам директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, температура в серпні буде вищою за норму на 1-1,5 градуси. Кульбіда уточнив, що це нова норма, за підсумками спостережень за 30-річний період з 1991 по 2020 рік, вона вища, ніж попередня норма, з 1981 по 1990 рік.

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Середня місячна температура в серпні передбачається 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів, це стільки ж, скільки було в липні, який вважається найспекотнішим місяцем літа.

"Кількість днів з високою температурою повітря, це +30 і більше градусів буде дуже великою, причому незалежно від регіону, – каже Микола Кульбіда. – Швидше за все, що прохолодніше буде на заході, а в решті регіонів можливо до 20 жарких днів, а на півдні – майже весь місяць виявиться дуже жарким і сухим. При цьому не доводиться очікувати, що Україну продовжать заливати дощі, період сильних дощів пройшов ".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в серпні становить 2 градуси морозу і спостерігався не тільки у високогір'ях Карпат, а й у північних, Волинській, Харківській, Луганській і Запорізькій областях.

Абсолютний максимум температури повітря – 42 градуси тепла, спостерігався у Тернопільській і Чернігівській областях.

Місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.

Але з дощами вийде "де густо, де порожньо", особливо в південних і східних регіонах, там дощів може бути набагато менше, ніж мізерні три сантиметри на місяць або в середньому по міліметру дощу в день.

Погодні сайти: Серпень – місяць контрастів

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Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що вони "бачать" серпень у більшості регіонів жарким і сухим. Але погода в західних областях помітно відрізнятиметься від погоди на решті території країни. На заході майже весь місяць очікується комфортна температура, близько 25 градусів вдень, а ближче до кінця серпня навіть +22 градуси. Однак і дощів тут пройде помітно більше, особливо в першій половині місяця.

Втім, почнеться серпень дощами скрізь. Така погода, як правило, характерна для перших днів цього місяця і навіть відображена в народних прикметах . "Святий Ілля наробить гнилля", – кажуть в народі. Нагадаємо, день пророка Іллі – 2 серпня.

Надалі погода поліпшиться і чим далі на південь і схід, тим буде тепліше і сухіше. Якщо у Волинській, Чернігівській, Київській, Сумській областях невеликі дощі затримаються весь перший тиждень серпня, то в Херсонській вони припиняться вже 3-4 числа, в Луганській і Харківській – 2-го. У цих регіонах майже всі наступні дні виявляться безхмарними і жаркими.

Денна температура повітря на півдні і сході країни в середині місяця перевищить + 30-32 градуси в тіні, а вночі не опуститься нижче + 18-20 градусів. Прохолодніше буде в центральних регіонах: вдень близько + 28-30 градусів, вночі + 15-17.

У Києві найбільш жаркою і сухою буде середина місяця, температура вдень до +30. А ось на 30-річчя Незалежності погодні сайти обіцяють нам +24 градуси і дощ з грозою. Так що учасникам параду, схоже, доведеться марширувати по калюжах, а глядачам – ховатися під парасольками.

В цілому прогноз погодних сайтів близький до розрахунків Леоніда Горбаня і даними Укргідрометцентру, за винятком температур. Інтернет-метеорологія "не бачить" сильної спеки, яка доходить вдень до +35 градусів в тіні і вище.

Про те, якою буде погода в останні дні липня, дивіться в сюжеті.