Погода на лютий: чи скоро закінчиться зима

Зима не пішла разом з теплою погодою і січневими дощами, "які з'їли" убогий сніговий покрив, повертаються похолодання і негода , Так що лютому ще побачимо і морози, і снігопади .
Який очікується погода у найкоротшому зимовому місяці, докладно розібрався сайт "Сегодня". Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.
Читайте також прогноз погоди на весь 2021 рік
Леонід Горбань: Мороз і сніг ще будуть
Прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня на лютий показує: місяць почнеться з морозів. Вони посиляться ближче до кінця першого тижня, досягнувши в північних і східних областях 13-15 градусів вночі і 5-7 градусів вдень. Потім південні і південно-західні вітри знову послаблять морози і навіть принесуть відлигу, яка почнеться 8-10 лютого.
Всю першу декаду сонце навряд чи побачимо, оскільки разом з морозами прийдуть і снігопади. Вони очікуються невеликими, всього за тиждень випаде не більше 10 см снігу.
Набагато більше проблем принесуть снігодощі у період 8-10 лютого. При невеликому морозі вони відразу ж утворять крижану кірку на вулицях і дорогах.
З початку другої декади знову похолодає, і 15-17 лютого морози сягнуть 13-17 градусів вночі і 5-7 градусів вдень.
Опадів з 10 по 18 лютого майже не буде. Місцями випаде невеликий сніг, не більше 2-3 см, він ледь вкриє землю.
З 18 лютого розпочнеться стрімке потепління, за два дні температурні гойдалки гойднуться від 15-17 градусів морозу до 2-3 градусів тепла. На 20-21 лютого Леонід Горбань обіцяє невеликий сніг з дощем. Це знизить температуру до мінусової, але очікується всього 3-5 градусів морозу вночі і 1-2 градуси морозу вдень.
Кінець місяця буде відзначений сильними снігодощами і постійними переходами температури з плюсової на мінусову і навпаки. Але завершиться зима все ж невеликими морозами.
Укргідрометцентр: Лютий буде теплішим за січень
Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів нам, що лютий – більш теплий місяць, ніж січень. Хоча, за його словами, в окремі періоди можуть бути короткочасні сильні морози, до -30 градусів.
"В Україні все більше проявляються тенденції глобального потепління, тому середньомісячна температура повітря очікується на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Це від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму до +3 градусів ", – уточнив Анатолій Прокопенко.
А ось з опадами не складеться: хоча сніг ще буде, але його може випасти менше норми, це від 25 до 58 см снігу на весь місяць. Найбільш малосніжними виявляться східні області. У гірських районах Закарпаття та горах Криму опади очікуються в межах середніх багаторічних значень: від 73 см до 1,1 м снігу.
Ситуацію з опадами можуть поліпшити циклони із Середземномор'я, ймовірність їх проходження через Україну досить висока. Перш за все це стосується південних областей.
За даними багаторічних спостережень синоптиків Укргідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря в лютому 39 градусів морозу, на півдні України і на Закарпатті – 23 і 34 градуса морозу. Абсолютний максимум температури – 20 градусів тепла, на Прикарпатті, в південній частині країни – до +24 градусів.
Погодні сайти: Весна затримається
Узагальнений прогноз погодних сайтів виглядає так.
Погодні сайти "бачать" початок лютого морозним з проясненнями, але без опадів. Сніг піде 4-5 лютого, в Україні потеплішає, в центральних і південних регіонах можлива навіть відлига, через що до кінця першого тижня лютого сніг перейде у снігодощ.
Далі знову "гойдалки": прояснення, похолодання, без опадів. На день святого Валентина (14 лютого) і Стрітення (15 лютого) погода буде різною. "Валентин" виявиться теплим і похмурим. А Стрітення – сонячним, але морозним.
Нагадаємо: за народними повір'ями, 15 лютого зустрічаються стара баба-зима і юна дівчина-літо. І сперечаються: чия візьме. Якщо до вечора потеплішає – значить весна не за горами. Похолодає – ще повернуться морози.
Синоптичні сайти обіцяють після 15 лютого, похолодання до -10 градусів вночі і до -5 градусів вдень. Цей тренд збігається з розрахунками Леоніда Горбаня. Тобто, схоже, весна в цьому році затримається.
Але з 17 по 20 лютого морози поступово стануть слабшати, місцями випаде останній незначний зимовий сніг. До кінця місяця очікується відлига, але з нічними морозами до -2-3 градусів.
Та лютий попереду, ще не закінчився січень. А він розлютився не на жарт. Де зараз аномальні морози і снігопади, а де й спека, дивіться в сюжеті
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк