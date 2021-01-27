Погода на лютий: чи скоро закінчиться зима

Зима не пішла разом з теплою погодою і січневими дощами, "які з'їли" убогий сніговий покрив, повертаються похолодання і негода , Так що лютому ще побачимо і морози, і снігопади .

Реклама

Який очікується погода у найкоротшому зимовому місяці, докладно розібрався сайт "Сегодня". Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

Читайте також прогноз погоди на весь 2021 рік

Леонід Горбань: Мороз і сніг ще будуть

Реклама

Прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня на лютий показує: місяць почнеться з морозів. Вони посиляться ближче до кінця першого тижня, досягнувши в північних і східних областях 13-15 градусів вночі і 5-7 градусів вдень. Потім південні і південно-західні вітри знову послаблять морози і навіть принесуть відлигу, яка почнеться 8-10 лютого.

Всю першу декаду сонце навряд чи побачимо, оскільки разом з морозами прийдуть і снігопади. Вони очікуються невеликими, всього за тиждень випаде не більше 10 см снігу.

Набагато більше проблем принесуть снігодощі у період 8-10 лютого. При невеликому морозі вони відразу ж утворять крижану кірку на вулицях і дорогах.

З початку другої декади знову похолодає, і 15-17 лютого морози сягнуть 13-17 градусів вночі і 5-7 градусів вдень.

Опадів з 10 по 18 лютого майже не буде. Місцями випаде невеликий сніг, не більше 2-3 см, він ледь вкриє землю.

Реклама

З 18 лютого розпочнеться стрімке потепління, за два дні температурні гойдалки гойднуться від 15-17 градусів морозу до 2-3 градусів тепла. На 20-21 лютого Леонід Горбань обіцяє невеликий сніг з дощем. Це знизить температуру до мінусової, але очікується всього 3-5 градусів морозу вночі і 1-2 градуси морозу вдень.

Кінець місяця буде відзначений сильними снігодощами і постійними переходами температури з плюсової на мінусову і навпаки. Але завершиться зима все ж невеликими морозами.

Укргідрометцентр: Лютий буде теплішим за січень

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів нам, що лютий – більш теплий місяць, ніж січень. Хоча, за його словами, в окремі періоди можуть бути короткочасні сильні морози, до -30 градусів.

"В Україні все більше проявляються тенденції глобального потепління, тому середньомісячна температура повітря очікується на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Це від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму до +3 градусів ", – уточнив Анатолій Прокопенко.

А ось з опадами не складеться: хоча сніг ще буде, але його може випасти менше норми, це від 25 до 58 см снігу на весь місяць. Найбільш малосніжними виявляться східні області. У гірських районах Закарпаття та горах Криму опади очікуються в межах середніх багаторічних значень: від 73 см до 1,1 м снігу.

Ситуацію з опадами можуть поліпшити циклони із Середземномор'я, ймовірність їх проходження через Україну досить висока. Перш за все це стосується південних областей.

Реклама

За даними багаторічних спостережень синоптиків Укргідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря в лютому 39 градусів морозу, на півдні України і на Закарпатті – 23 і 34 градуса морозу. Абсолютний максимум температури – 20 градусів тепла, на Прикарпатті, в південній частині країни – до +24 градусів.

Погодні сайти: Весна затримається

Узагальнений прогноз погодних сайтів виглядає так.

Погодні сайти "бачать" початок лютого морозним з проясненнями, але без опадів. Сніг піде 4-5 лютого, в Україні потеплішає, в центральних і південних регіонах можлива навіть відлига, через що до кінця першого тижня лютого сніг перейде у снігодощ.

Далі знову "гойдалки": прояснення, похолодання, без опадів. На день святого Валентина (14 лютого) і Стрітення (15 лютого) погода буде різною. "Валентин" виявиться теплим і похмурим. А Стрітення – сонячним, але морозним.

Нагадаємо: за народними повір'ями, 15 лютого зустрічаються стара баба-зима і юна дівчина-літо. І сперечаються: чия візьме. Якщо до вечора потеплішає – значить весна не за горами. Похолодає – ще повернуться морози.

Синоптичні сайти обіцяють після 15 лютого, похолодання до -10 градусів вночі і до -5 градусів вдень. Цей тренд збігається з розрахунками Леоніда Горбаня. Тобто, схоже, весна в цьому році затримається.

Але з 17 по 20 лютого морози поступово стануть слабшати, місцями випаде останній незначний зимовий сніг. До кінця місяця очікується відлига, але з нічними морозами до -2-3 градусів.

Та лютий попереду, ще не закінчився січень. А він розлютився не на жарт. Де зараз аномальні морози і снігопади, а де й спека, дивіться в сюжеті

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама