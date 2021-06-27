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Погода на липень: спека як у тропіках і розгул стихії

27 червня 2021 6:18

Олександр Панченко Олександр Панченко

Синоптики кажуть, що в липні було і мінус 1 градус, і плюс 41

Червень, а цього року він – місяць контрастів – добігає кінця, чекаємо на "верхівку літа": липень. День поступово коротшає, та поки це малопомітно, бо за вікном, як і раніше, світло більш ніж дві третини доби. Але наприкінці червня відпочинок зіпсують дощі.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, якою очікується погода у другому літньому місяці. Синоптики кажуть: побачимо погоду на будь-який смак. Раніше ми давали прогноз погоди на все літо.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

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/ Фото: Сьогодні

Народний синоптик: Майже як у тропіках в сезон дощів

За розрахунками Леоніда Горбаня, погода в липні буде, як у тропіках: спека, зливи з грозами, бурі. Перший буревій накриє Україну з 1 по 4 липня, буде жарко і задушливо, температура вдень до +28 і вище. Після дощів на 4-5 днів прийде спека, випаровування створять у повітрі "тропічний ефект", волога – як у лазні.

З 8-го по 12-те число стихія завдасть нового удару: буря, грози, град, але буде набагато холодніше – вдень не вище +22 тепла. Потім знову "тропіки": сонце, спека, висока вологість повітря. В середині липня погода буде сухою, схожою на ту, що була в середині червня, але з поправкою: вона виявиться набагато спекотнішою, ніж місяць тому. Вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

Далі нас чекає третій удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градобоїв. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощитиме менше, а температура – вища, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами.

Укргідрометцентр: Чекаємо розгулу стихії

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що нинішній липень очікується близьким до норми. Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, липень – зазвичай найтепліший місяць року. Середня місячна температура повітря передбачається 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів тепла. Що на 1-3 градуси вище, ніж у червні, і близько до кліматичної нормі.

"Це нова норма, за підсумками спостережень за 30-річний період з 1991 по 2020 рік, вона на 2 градуси вище, ніж попередня норма, з 1961 по 1990 рік, – уточнив Анатолій Прокопенко. – Опади переважно випадуть у вигляді злив і грозових дощів, можливо, з градом. Це літній характер погоди. Висока температура і потім зміна її на холоднішу утворюватимуть смерчі, особливо в степових районах, їх буде більше, ніж у червні. Така картина спостерігалася наприкінці червня в Східній Європі".

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За словами Анатолія Прокопенка, через розгул стихії ймовірно знеструмлення населених пунктів, можливе підтоплення і навіть розмивання доріг.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в липні становить 1 градус морозу і спостерігався на високогір'ї Карпат. Абсолютний максимум температури повітря – 41 градус, спостерігався в Дніпропетровській області і в Криму, в гірських районах +33 градуси.

Місячна кількість опадів очікується 34-91 мм (в Карпатах і місцями на Прикарпатті до 155 мм), також у межах норми. Більше дощів пройде в західних, північних та Вінницькій областях – 62 мм і більше, менше в південних областях, особливо в Херсонській області та в Криму, тут може бути нижче 30 мм.

Погодні сайти: Спека-дощі-спека-дощі

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що вони "бачать" липень в більшості регіонів теплим і навіть жарким, але дощовим.

Жителі західних областей не страждатимуть від сильної спеки, але й ясних днів виявиться небагато. Дощі та зливи з грозами очікуються тут практично через день, а то і два-три дні поспіль. Але температура повітря комфортна: майже весь місяць, крім перших днів липня, буде вдень 23-25 градусів тепла, вночі – 15-18 градусів.

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Окремо стоїть Закарпаття – тут дощів очікується набагато менше, а температура вища на 2-3 градуси, ніж в інших західних регіонах.

Найспекотнішими виявляться схід і південний схід країни: в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях інтернет-метеорологія вже після 10 червня обіцяє вдень +28-30 градусів, вночі 17-19 градусів. На Луганщині і того більше – майже половину місяця +30 і вище, причому опади виявляться набагато мізернішими, ніж в інших областях.

Винятком стане погода 3-5 червня: на сході, як і по всій Україні температура знизиться до +20-22 градусів. Цими днями, точніше, з 3 по 7 липня, залежно від регіону, Україну накриє особливо лютий циклон, який прийде з південного сходу. Він принесе сильні зливи з грозами і градом.

Погода на півночі і в центрі України буде схожою – то дощ, то сонце. Днів з опадами виявиться більше, ніж без, але ближче до кінця місяця це будуть невеликі дощики, які принесуть довгоочікувану прохолоду. Бо температура в Києві і на північ від нього переважно очікується вдень 25 і вище градусів тепла, а на південь від столиці – на 2-3 градуси вище.

По-справжньому курортною буде погода в південних областях і в Криму: негоду чекаємо лише на початку місяця, а після 12 липня парасолі в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Севастополі знадобляться тільки для захисту від сонця.

Загалом прогноз погодних сайтів близький до розрахунків Леоніда Горбаня, за винятком температур – на відміну від народного синоптика, інтернет-метеорологія "не бачить" сильної спеки, яка доходить вдень до +35 градусів в тіні і вище.

У липні не будуть зайвими поради лікарів про те, як підготуватися, щоб безболісно пережити спеку. Детальніше дивіться в сюжеті

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