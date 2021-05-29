Погода на червень: літо поки затримається

/ Фото: Сьогодні

Закінчується травень, а в голові крутиться приказка: "це тобі не травень-місяць" – в сенсі, що досі якось не по-травневому прохолодно.

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Сайт "Сегодня" з'ясував, що чекає Україну в першому літньому місяці – червні, і коли остаточно змінимо куртки на футболки, а черевики – на сандалі.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

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Народний синоптик: Буде тепло, але можливі два "потопи"

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За розрахунками Леоніда Горбаня, місяць почнеться теплом і дощами. Всю першу десятиденку дощитиме через день-два, а завершиться вона зливами з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься з 25-27 градусів до 18-20. Далі на нас чекають два тижні сухої неспекотної погоди, вдень до +26-28 градусів, вночі +16-18 градусів. Ближче до кінця місяця – черговий "потоп": з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть у північних регіонах і в Карпатах. Після того, як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів.

У червні у нас цього року два свята: церковний – Трійця за православним календарем і загальнодержавний, день Конституції – 28 червня. Традиційно дощова Трійця цього року випала на 20 червня. Розрахунки Леоніда Горбаня показують: нині традиція може бути порушена, а зливи пройдуть 22-25 червня. На день Конституції погода має покращитися, буде сонячно, але прохолодно, не вище 20-22 градусів тепла.

Укргідрометцентр: Не чекаємо аномалій і катаклізмів

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що нинішній червень очікується прохолоднішим, ніж торік. Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, середня місячна температура в червні передбачається 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це на чотири-п'ять градусів вище, ніж у травні і близько до кліматичної нормі, рік тому було вище норми. Місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), також у межах норми.

"Червень – по-справжньому літній місяць, припиняються заморозки і починається поступове наростання тепла. Але тому що температура середньомісячна, то на початку червня буде прохолодніше, ніж у середині, в кінці червня – тепліше, ніж посеред місяця, – уточнив Анатолій Прокопенко. – Також у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град і шквали. Поки ми не бачимо, що в червні буде аномально спекотна погода. Це добре для розвитку рослин, злаків, які наразі насичені вологою, і створює передумови для гарного врожаю".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в червні становить три градуси морозу і спостерігався в горах Криму, в західних, північних, східних і Дніпропетровській областях, на високогір'ї Карпат до п'яти градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря в Одеській, Херсонській, Харківській, Луганській областях 39,8 градуса, в гірських районах 29 градусів.

Погодні сайти: На заході – прохолода, на сході – спека

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Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що вони "бачать" червень у більшості регіонів не дуже теплим і досить дощовим.

Найпрохолодніше буде в західних і північних областях, тут денна температура майже весь місяць втримається в межах +19-22 градусів, нічна – від 9 до 12 градусів. Лише до кінця червня потеплішає на два-три градуси. А найжаркішими виявляться схід і південний схід країни: в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях вдень інтернет-метеорологія вже після 10 червня обіцяє вдень +23-27 градусів, вночі 15-17 градусів. Це навіть спекотніше, ніж у розташованих на південь від них Одеській і Миколаївській областях. Центр країни виявиться в найкомфортніших умовах – вдень вище +22 градусів, але нижче +26-27, вночі на 8-10 градусів прохолодніше. Збільшення спеки до 27-28 градусів, а на півдні і сході ще вище очікується ближче до липня.

Не пощастить західним і північним областям і з опадами: дощитиме тут буде майже щодня, хоча на короткий час і без сильних злив. А ось в інших областях, перш за все в східних, очікується посуха з 7 по 12 і з 15 по 25 червня. Центр країни виявиться в проміжному положенні і по опадах: їх буде менше, ніж на заході, та більше, ніж на півдні і сході. Але періоди дощів тут очікуються короткими, зате інтенсивними: на Полтавщині, Черкащині та в областях, що з ними межують, проллються зливи на початку, в середині червня і після 20-22 числа.

Київ і Київщина по температурі потрапляють у північні регіони, а по дощів – ближче до центральних. Тут очікується два періоди злив – 9-10 і 18-21 червня.

В цілому прогноз погодних сайтів близький до розрахунків Леоніда Горбаня, за винятком температур – на відміну від народного синоптика, сильну спеку інтернет-метеорологія "бачить" лише на половині України – тій, яка розташовується на південь і на схід від Києва.

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Про те якою очікується погода в червні, також дивіться в сюжеті