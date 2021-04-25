Погода на Вербну неділю: де будуть заморозки, а де – літатимуть бджоли?

Дві третини України будуть у владі північно-західного циклону, ще третина країни буде ніжитися у променях ласкавого сонця

Цієї неділі, 25 квітня, християни східного обряду святкують Вербну неділю, яка традиційно супроводжується похолоданням, вітрами, дощами та заморозками.

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Якою насправді буде погода цього дня, сайту "Сьогодні" розповіли в Укргідрометцентрі.

У західних областях збережеться відчутно прохолодна погода вночі і досить свіжо буде вдень. У темну пору доби температура впаде до -1-3 °С, удень – підніметься до 6-10 градусів умовного тепла. Північно-західний вітер принесе дощі, сухо буде тільки в Рівненській області та на Волині.

У Центральній Україні та північних областях погода буде схожою на західний регіон: вночі похолодання до -1-3 °С і сухо, вдень плюс 7-10 і нетривалі дощі.

У східних областях – Харківській, Луганській і Донецькій – температура вночі падатиме трохи нижче нуля, зате вдень підніметься до +10-14 °С. Дутиме легкий західний вітерець, дощі не прогнозуються.

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Більше пощастить південним областям та Криму: там сухо, нічна температура буде + 2-5 °С, а вдень підніметься до 14 градусів тепла. Однак західний вітер вже на початку наступного тижня принесе дощі.

У Києві та столичній області вночі будуть заморозки і сухо, вдень потеплішає до 7-9 градусів, проте синоптики обіцяють дощі.

Як повідомляє сайт "Синоптик", 25 квітня вшановують пам'ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі казали, що "Василь землю парить". Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилася – сильного холоду вже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі та бджоли, виходять з нір лисиці.

Нагадаємо, раніше синоптики дали невтішний прогноз – в Києві щоночі до 27 квітня очікуються сильні заморозки.

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Окрім того, прогнози кліматологів про те, що клімат в нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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