Погода на січень: то що – зими вже не буде?!

Після потепління синоптики очікують на розгул стихії

/ Фото: Сьогодні

На календарі – січень, а на дворі – березень: у багатьох областях новорічний дощ геть-чисто змив убогий сніг. На термометрі – стійкий плюс, а прогноз погоди на найближчі дні далекий від зимового. Найближчими днями синоптики прогнозують потепління. Що відбувається з погодою в середині зими і на що чекати далі, розібралися "Сьогодні".

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Укргідрометцентр: Чекаємо на шквали та крижані дощі

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, в Україні клімат за 30 років суттєво змінився, він став теплішим . Через що в січні буде вища температура, ніж у попередні десятиліття, зате набагато більше очікується погодних катаклізмів. Класичні морозні та ясні січні, коли відлиг не було взагалі, в Україні йдуть у минуле.

"При проходженні циклонів із заходу та південного заходу почастішають несприятливі погодні умови, – каже Анатолій Прокопенко. – Це снігопади, шквальне посилення вітру, ожеледиця, мокрий сніг, які призведуть до налипання снігу, у тому числі на лінії електропередач, знеструмлення населених пунктів. Можливі не лише дощі з мокрим снігом, а й просто крижані дощі, без снігу. Раніше такі явища були надзвичайно рідкісними взимку, зараз стали набагато частішими".

У січні середньомісячна температура повітря буде від 0 до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто, січень виявиться холоднішим грудня на 3-4 градуси – Авт.).

Опадів випаде в середньому 26-55 мм, у горах подекуди до 125 мм, це в межах норми. У перерахунку на чистий сніг – від 26-55 см у середньому по країні, до 125 см у Карпатах.

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За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 42 градуси морозу (Чернігівська та Луганська обл.), це на 4 градуси нижче, ніж у грудні, у Криму – 22 градуси морозу, це на 3 градуси нижче, ніж у грудні.

Абсолютний максимум температури у січні – 18 градусів тепла (як і у грудні), він спостерігався одночасно у багатьох областях України. У Карпатах було не вище +8 градусів, у Криму 22 градуси тепла (у грудні там +25 градусів).

Погодні сайти: Зима скоро повернеться

Узагальнений прогноз погодних сайтів на січень показує, що зима повернеться, до того ж скоро, до православного Різдва (7 січня). Сильних морозів "інтернет-синоптики" не обіцяють, максимум мінус 10-12 градусів уночі та мінус 5-6 градусів вдень.

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Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях – Донецька, Луганська, Харківська, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до центральної України.

В решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.

Чим далі на захід та на південь країни, тим буде тепліше. Так на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря в січні вночі не опуститься нижче за п'ять градусів морозу, вдень – від одного градуса до п'яти градусів тепла. Ще менше зими побачимо на Закарпатті: вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже цілий місяць 3-5 тепла.

У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно відноситься до півдня: тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень уже на Різдво похолодає до нуля і далі до кінця місяця мінус 2-4 градуси.

У Києві погода прогнозується більш зимовою, ніж весняною, як зараз. Після Різдва до столиці прийдуть невеликі морози, які поступово посиляться до кінця місяця до -7-9 градусів уночі та до -3-4 вдень.

Очевидно, що за таких не дуже зимових температур очікувати стійкого снігового покриву ні на півдні, ні на заході України не доводиться. Його й не буде, хоча опадів у цих регіонах випаде достатньо. Здебільшого це дощ та мокрий сніг. Жителям цих областей варто носити із собою парасольки, щоб захиститися від снігодощів, які супроводжуватимуться сильними поривами вітру.

В решті регіонів днів зі снігопадами очікується менше, а дощів із мокрим снігом майже не буде. Снігопади тут можливі у другій та третій декадах місяця, а з огляду на морозну погоду у ці дні, сніг навряд чи розтане. Більше його випаде у північних та центральних областях, а у східних областях та на Сумщині опади припиняться вже після 15 січня. Сюди зайде антициклон із півночі, який принесе холодну, але ясну погоду днів на десять. Сніг та потепління, однак без відлиги, тут очікуються ближче до кінця січня.

У Києві сніг у січні має випасти, але його буде небагато. Причому з 10 по 12 січня це буде швидше снігодощ, а справжній сніг можливий у столиці лише у середині місяця. Потім опади припиняться, знову засніжить лише на Тетянин день – 25 січня.

Як бачимо, і прогноз Укргідрометцентру, і інтернет-прогнози на січень досить близькі. Тобто зима ще повернеться, але вона буде в січні досить м'якою.

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