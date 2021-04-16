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Погода налагодиться, але пощастить не всім: синоптики дали прогноз на вихідні

16 квітня, 12:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні знову будуть погодні гойдалки – спочатку дощі припиняться, а потім циклон зачепить кілька областей

Сьогодні дощі накрили всю Україну, але на вихідних погода налагодиться – практично у всіх областях буде сухо, а температура буде коливатися в районі 13 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Відео: Сьогодні

За її словами, 17-18 квітня температура повітря буде в районі 9-13 градусів.

У суботу в західних областях, а в неділю на півночі місцями навіть 4-9 градусів.

У суботу істотні опади не прогнозуються, хіба що місцями на заході може покрапати. Вночі в західних областях можливий навіть мокрий сніг

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У неділю північний схід країни зачепить циклон – дощі пройдуть в Чернігівській, Сумській та Київській областях. На решті території сухо.

У Києві в суботу та неділю періодично дощ. 17 квітня 9-11 тепла, 18-го – до +13.

А ось в Укргідрометцентрі обіцяють до +17 на Донбасі і півдні країни.

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Україну заливає дощами – прогноз погоди на 16 квітня (карта)

Субота

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Неділя

Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.

Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

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погода синоптики прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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