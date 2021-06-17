Погода розділила Україну: кому 17 червня буде добре, а кого заллє (карта)

У деяких областях в передостанній робочий день почнеться омріяне літо – буде спекотно і сухо, а температура сягне 28 градусів

Дощі і грози нарешті почали відступати, але далеко не скрізь. У четвер, 17 червня, на половині території країни буде сухо і сонячно, інші ж області так само заливатиме.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в передостанній робочий день прийде довгоочікуване літо – буде спекотно і сухо, температура 26-28 градусів. Також досить комфортно буде в Чернігівській, Сумській та Житомирській областях – жодних дощів і від 26 до 28 градусів.

На заході, де вчора було сухо тільки в одній області, сьогодні сонячно у всьому регіоні – температура 25-28 градусів, без опадів.

А ось в центрі продовжить лити й гуркотіти, температуру обіцяють 22-25 градусів. Але найбільше в четвер заливатиме схід та південь – там обіцяють зливи з грозами, температура – 22-24 градуси в південних областях і 24-27 – у східних.

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Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що до кінця тижня в Україну має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

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