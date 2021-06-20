Погода знову зіпсується: прогноз на найближчі дні (карта)

Якщо на початку тижня в основному буде спекотно та сонячно, то до п'ятниці більшість областей накриють грози

Незважаючи на те що в понеділок практично по всій Україні буде яскраво світити сонце, вже з вівторка погода знову повернеться гіршим боком – синоптики прогнозують повернення дощів і гроз.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, 21 червня на більшій території України обіцяють суху і спекотну погоду – в середньому 30-32 градуси. Невеликі дощі будуть лише на заході – в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

У вівторок, 22 червня, в Україні стане ще спекотніше. На сході і півночі до +33, у Києві до +32. В інших областях 28-30 градусів. Але при цьому повернуться грози – заливати буде західні, центральні та південні області. У Києві, на півночі і в східних регіонах поки буде сухо.

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В середу, 23 червня, дощі вже будуть не тільки в західних, південних і центральних областях, а й просунуться на схід. Температура 27-30 градусів, у Києві до +32, на сході до +34.

У четвер ж негода накриє практично всю Україну. Сонячно і сухо буде тільки в Києві, північних областях, Харкові та Полтаві. При цьому спека нікуди не дінеться – температура повітря в середньому по Україні буде 27-31 градус, у Києві 30-32 градуси, а на сході до +34.

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У п'ятницю сухий острівець збережеться тільки у Полтавській і Харківській областях, а також спекотно і без опадів буде в Одесі. У Києві 25 червня буде гроза, температура 30-32 градуси.

Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха.

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