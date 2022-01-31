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Погода в Україні: яка буде у лютому та коли прийде весна

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Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 07:30
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У лютому сніг ще точно не зникне/Колаж: "Сьогодні"
У лютому сніг ще точно не зникне/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у лютому буде краща, аніж у січні. Крім того, випаде менше опадів, чим у перший місяць цього року.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Якою буде температура?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто Лютий виявиться тепліше січня на 1-2 градуси. – Авт.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті — до 4 градусів тепла.

Опади у лютому

Приблизно на третину менше опадів випаде у лютому, аніж у січні: в середньому 22-40 мм в Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму місцями до 75 мм. У перерахунку на "чистий" сніг – приблизно 22-40 см в середньому по країні, до 75 см у горах. Для рівнинної місцевості це в межах норми, однак для гір – менше норми. У попередні роки снігу там насипало в лютому понад 100 мм.

Чи очікувати весну в лютому?

У лютому весни очікувати не варто.

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"Якщо температура у лютому прогнозується в межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", — розповів нам Анатолій Прокопенко.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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