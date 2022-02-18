Погода в Україні різко погіршиться – прогноз на вихідні

Найближчими днями прогнозують поривчастий вітер, дощі, морози та ожеледицю

В Україні погіршиться погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні на вихідні очікується вітряною. Крім того, місцями прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура повітря прогріється до +9 градусів.

Про це повідомила Наталка Діденко в своєму Telegram.

Реклама

В суботу, 19 лютого, в Україні буде вітер. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Напрямок – південно-західний, західний.

"Це не означає, що вітер безперервно носитиметься і гудітиме, як в кіно про полярників, а означає, що його пориви час від часу можуть досягати сильних значень, 15-20 метрів за секунду. У неділю вітер стане слабшим", – пояснила синоптик.

За її словами, 19 лютого слід також чекати дощ, місцями з мокрим снігом, у західних, північних областях, місцями у центрі. Ввечері опади можуть досягнути Харківської області.

Реклама

У неділю, 20 лютого, опади більш ймовірні на заході, значна частина нашої території від опадів відпочиватиме, проте надвечір у неділю з`являться дощі в південній частині України.



Температура повітря на вихідні в більшості областей України буде високою, +4+9 градусів. А ось у нічні години будуть невеликі морози. Через що зранку можлива ожеледиця.

Рекомендації при сильному вітрі:

усі вікна щільно зачинити;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч з нею автотранспорт.

Раніше ми писали: