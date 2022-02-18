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Погода в Україні різко погіршиться – прогноз на вихідні

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18 лютого, 13:15
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Найближчими днями прогнозують поривчастий вітер, дощі, морози та ожеледицю
В Україні погіршиться погода.
В Україні погіршиться погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні на вихідні очікується вітряною. Крім того, місцями прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура повітря прогріється до +9 градусів.

Про це повідомила Наталка Діденко в своєму Telegram.

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В суботу, 19 лютого, в Україні буде вітер. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Напрямок – південно-західний, західний.

"Це не означає, що вітер безперервно носитиметься і гудітиме, як в кіно про полярників, а означає, що його пориви час від часу можуть досягати сильних значень, 15-20 метрів за секунду. У неділю вітер стане слабшим", – пояснила синоптик.

За її словами, 19 лютого слід також чекати дощ, місцями з мокрим снігом, у західних, північних областях, місцями у центрі. Ввечері опади можуть досягнути Харківської області.

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У неділю, 20 лютого, опади більш ймовірні на заході, значна частина нашої території від опадів відпочиватиме, проте надвечір у неділю з`являться дощі в південній частині України.

Температура повітря на вихідні в більшості областей України буде високою, +4+9 градусів. А ось у нічні години будуть невеликі морози. Через що зранку можлива ожеледиця.

Рекомендації при сильному вітрі:

  • усі вікна щільно зачинити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч з нею автотранспорт.

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