Погоня і втрата свідомості в суді: двох українців заарештували за "схематоз" в Європі

Один з підозрюваних спочатку під час втечі застряг в багнюці, а в суді продовжив цирк

В Україні затримали двох киян, які входили в міжнародну злочинну групу: зловмисники виманювали у людей гроші під виглядом онлайн-інвестицій. Їм повідомили про підозру і відправили в СІЗО.

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Про це повідомила в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

Кримінальне провадження Офіс генпрокурора почав за матеріалами німецької прокуратури. Киянам повідомили про підозру у шахрайстві і відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом. А напередодні їх заарештували з правом вийти під заставу у розмірі 325 млн грн.

За її словами, один з чоловіків навіть спробував сховатися, але застряг у багнюці в поле і поліцейські прямо там йому і оголосили про підозру. У суді підозрюваний зімітував втрату свідомості від почутої суми застави.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Що за схема

Шахрайська схема діяла протягом 2017-2020 років на території ряду європейських країн. Злочинці заволодівали коштами фізосіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувалися. При цьому на сайтах інвесторам імітували фіктивне збільшення прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

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Але як тільки жертви намагалися забрати нібито зароблені "божевільні відсотки", працівники кол-центрів вимагали внесення збору за обслуговування і комісію за переказ прибутку у готівку – 15% від суми отриманих коштів. Інвестори оплачували, а їх акаунти блокувалися і кошти, що там знаходилися, присвоювалися.

Причому тут кияни

Один з киян відповідав за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, за оплату діяльності учасників злочинної організації та придбаного обладнання, оренди серверів, телефонії, а також перерахування коштів на рахунки підконтрольних підприємств.

Другий українець займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб – як в Україні, так і за кордоном, і відкривали рахунки у банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також керував діяльністю підприємств і їх рахунків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно правоохоронці викрили шахрайську схему щодо заволодіння коштами громадян під приводом інвестування у криптовалюті і управління активами.

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