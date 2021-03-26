Погром на Банковій. Строкань: я не розмальовував будівлю ОП, але балончик був

Лідер організації "Невідомі патріоти" Євген Строкань, якому суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за підозрою в погромі Офісу президента,не згоден із таким рішенням і має намір його оскаржити. Про це Строкань розповів в коментарі сайту "Сегодня".

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За його словами, підозру вручили керівникам організацій, а не тим, хто безпосередньо брав участь у погромі – зокрема, розмальовував стіни будівлі Офісу Президента.

"Підозра мені базується на тому, що я прийшов на акцію протесту, знаючи, що у інших людей були з собою заздалегідь приготовані предмети. Є перелік цих предметів. Мені інкримінують те, що у мене був балончик із фарбою. Але він же не несе небезпеки людям. Будівлю Офісу президента я не розмальовував", – розповів нам Строкань.

Як уточнив Строкань, після рішення суду правоохоронці наділи на нього електронний браслет і встановили в квартирі станцію стеження, що сильно ускладнює побутове життя активіста.

"Я не маю права вийти в магазин, крім тих випадків, коли буде необхідна госпіталізація. Продукти купую за допомогою служб доставки", – говорить Строкань.

Активіст вважає, що не заслужив на домашній арешт і буде подавати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що 25 березня судді відправили під домашній арешт кількох учасників погрому. Одного з них, Владислава Гранецького-Стафійчука (Влад Сорд), підозрюють в тому, що він бив скло в дверях Офісу президента. Решту – в розмальовуванні фасаду будівлі.

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Судові процеси будуть і наступного тижня – суддям не вистачило тижня, щоб прийняти рішення стосовно всіх учасників. Так, судові засідання тривають стосовно голови неформальної організації "Гонор" Сергія Філімонова. А також учасника цієї організації, якого звинувачують в підпалі дверей в ОП, Олексія Бєлковського.

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