Погром на Банковій: суд відправив активіста Ратушного під домашній арешт

У понеділок, 29 березня, Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня главу громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного через акцію на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.

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Про це повідомляє "Громадське".

"Слідчий суддя постановив: клопотання слідчого – задовольнити. Застосувати до Ратушного Романа запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", – сказала суддя.

Суд також поклав на Ратушного обов'язки прибувати до слідчого, прокурора, суду на вимогу, здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю, та інші.

Ратушного звинувачують в тому, що він заздалегідь приніс з собою фаєр і під час акції підпалив його, потім кинув в будівлю Офісу президента, чим пошкодив фасад. Ратушний заперечує звинувачення, але підтвердив, що на акції був.

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Про цілодобовому арешт просив прокурор. У свою чергу адвокат підозрюваного Євгенія Закревська заявила про процесуальні порушення. За її словами, клопотання про обрання запобіжного заходу складалося і було схвалено для людини, у якого ще не було статусу підозрюваного, що вважається незаконним.

Ратушний підтримав захисника і заявив про абсурдність звинувачень. Він зазначив, що в суді як доказ використовують фото з Facebook, яке вмонтували в відео з акції, і написали, що людина в Балаклаві – це він.

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"У мене не було зброї, не було заготовлених предметів, тілесних ушкоджень я нікому не завдавав. Це абсурд. Я переконаний, що те, що мої персональні дані з'явилися на відео Антона Геращенко – це справа рук Андрія Смирнова" , – зазначив Ратушний і додав, що найближчим часом подасть позов до суду про захист честі і гідності.

Відзначимо, що в суд прийшли члени парламенту, які хотіли взяти Ратушного на поруки, але їм відмовили. Серед них – нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин та від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

Раніше ми повідомляли, що лідер організації "Невідомі патріоти" Євген Строкань, якому суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за підозрою в погромі Офісу президента, не згоден з таким рішенням і має намір його оскаржити.

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