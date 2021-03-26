Погром на Банковій. Влад Сорд під домашнім арештом потрапив у залежність від дружини

Адвокат активіста не підтвердив його участь у заворушеннях. Але й не спростував

Поет і видавець Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд), якому суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за підозрою в погромі Офісу президента, не згоден з таким рішенням і має намір його оскаржити. Про це заявив адвокат заарештованого Дмитро Мазурок в коментарі сайту "Сьогодні".

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Втім, на ключове запитання, чи розбивав Влад Сорд скло в Офісі президента, Мазурок відповів ухильно. Зате поскаржився на побутові незручності, пов'язані з домашнім арештом, – зокрема, його клієнту доводиться розраховувати на допомогу дружини.

"Йому під час домашнього арешту забороняється виходити в магазин. Доводиться розраховувати на чужу допомогу, тільки так. Тепер йому доведеться добре себе вести з дружиною (посміхається. – Авт.). Ми поки не можемо коментувати питання про те, хто бив скло. Поліція оприлюднила відео, за допомогою якого обґрунтовує претензії до Владислава. Ми пропонуємо всім скласти свою думку (про те, чи достатньо доказово це відео. – Ред.). Трохи пізніше ми сформуємо свою позицію і озвучимо її", – говорить Мазурок.

Нагадаємо, що лідер організації "Невідомі патріоти" Євген Строкань, якому суд також обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і який теж має намір оскаржити таке рішення, заявив про те, що підозру вручили керівникам організацій, а не тим, хто безпосередньо брав участь у погромі.

Раніше в МВС назвали імена причетних до штурму Офісу президента. Після погрому будівлю Офісу президента почали відмивати від фарби. Як це відбувалося – повідомляється в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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