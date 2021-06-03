Погром "Столичного" ринку в Києві та масове отруєння в дитсадку – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Поки всі обговорювали нову заяву скандального блогера, як в Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ

У четвер, 3 червня, українці обговорювали, як в дитячому садочку на Буковині отруїлися 26 дітей, в Києві група невідомих напала на ринок "Столичний" і в Одесі в приватній клініці при проходженні МРТ жінку з інвалідністю практично засмоктало в апарат.

Реклама

"Сьогодні" зібрали найрезонансніші теми дня.

Нова заява скандального блогера з Києва

Блогер Марія Семенова зібралася їхати з України. Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa/

Київська блогер Марія Семенова, яка нещодавно з друзями влаштувала вечірку і погром в номері готелю, сказала, що поїде з України.

Реклама

"У мене заблокували інст, нам п*зд* і ми з’їб*емося н*х*й з України. Всім пока, ми в Росію", – сказала вона.

Після того, як дівчина розмістила відео в Мережі, на яких разом з друзями випивала і розважалася в апартаментах, вранці в їх номер нагрянула поліція і забрала всіх до відділку. Наступного дня порушниця заявила, що її соцмережі заблокувала поліція.

Отруєння 26 дітей в дитсадку на Буковині

Колаж "Сьогодні"

Реклама

У Чернівецькій області в дитсадку отруїлися 26 дітей і двоє працівників. У більшості з них легкий перебіг захворювання. Зараз вони під наглядом сімейних лікарів. У поліції не уточнюють, чому саме могли отруїтися діти і працівники.

Поки дитсадок тимчасово закрили. Завідуюча також розповіла свою версію події. Вона вважає, що це могло бути не отруєння, а інфекція, яку хтось приніс в садочок.

В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ

У приватній клініці при проходженні МРТ жінку з інвалідністю практично засмоктало в апарат. Як розповів юрист медустанови, адвокат Анатолій Богачев, причиною даного інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнтку на проведення томографії.

Реклама

Коли вона вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф, і підкотити його ближче до пацієнтки, щоб потім перевести її на крісло, це крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля.

Смерть онкохворої пацієнтки з COVID-19

З вікна лікарні викинулася 51-річна онкохвора пацієнтка, у якої діагностували коронавірус. У шостій міській клінічній лікарні жінка лікувалася від раку і COVID-19. Медсестра виявила пацієнтку без ознак життя на даху між 2 і 3 поверхом. Передсмертну записку у жінки не знайшли.

Мітинг під КСУ в Києві

Вранці КСУ почав розгляд законності реформи, а під будівлею суду зібралися кілька сотень осіб. Кілька поліцейських спостерігали за тим, що відбувається з "VIP-місць" – сиділи на терасі кафе навпроти суду. Також копи стояли серед учасників акції, деякі вишикувалися в шеренгу з іншого боку вулиці.

Погром "Столичного" ринку в Києві

У Києві група невідомих напала на ринок "Столичний" – вони вломилися в один з павільйонів і влаштували в ньому погром. За даними правоохоронців, конфлікт стався на тлі з'ясування прав власності. На місце подій прибули патрульні, слідчо-оперативна група Бучанської районного управління поліції, вибухотехніки і спецназ.

За інформацією ЗМІ, затримано не менше чотирьох нападників. Всього в "захопленні" брало участь не менше 80 осіб в балаклавах, бронежилетах і кевларових касках. Вони пробралися в будівлю ринку сходами і почали громити його сокирами, кувалдами і ломами.

Зізнання родичів хлопця, який підпалив вагітну в Кривому Розі

/ Фото: Обозреватель

Родичі 16-річного Шандора Долинського, який підпалив вагітну співмешканку, 21-річну Марію Ангарову, намагалися повернути підлітка, який закохався, додому. Бабуся хлопця розповіла, що дівчина нібито "підсадила" його на наркотики.

Щоб забрати підлітка, рідні зверталися до поліції. Дядько підлітка заявив, що 21-річна мати двох дітей спокусила його племінника і не випускала з квартири. Сусіди кажуть, що ні Марія, ні Шандор не працювали, а скандали відбувалися постійно. Після смерті Марії сиротами залишилися двоє дітей. Одній дитині ще не виповнилося півтора року, іншому – 5 років.