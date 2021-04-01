Погроми на Банковій: суд ухвалив рішення щодо ще одного активіста

Сам активіст намагався запевнити суд, що не зробив нічого страшного

Печерський районний суд відправив під домашній арешт Давида Гаджимурадова, який підозрюється у спробі спалити табличку з написом "Офіс президента". Про це повідомляє видання Грати.

Реклама

Прокурор озвучив у суді, що активіст 20 березня під час протестів на Банковій підпалив аерозольний балончик і якийсь час утримував полум'я спрямованим на табличку.

Сторона звинувачення попередила суд, що нібито Гаджимурадов може сховатися від слідства або впливати на свідків, і просила йому цілодобовий домашній арешт.

Своєю чергою адвокат підозрюваного зазначив, що в матеріалах справи немає доказів, які міг би приховати підозрюваний, а свідками у справі проходять поліцейські, на яких його клієнт не може впливати. Сказав своє слово і активіст.

"Я не робив нічого з того, що могло б комусь або чомусь завдати шкоди", – сказав Гаджимурадов.

Реклама

Нагадаємо, суд вже обрав запобіжний захід кільком активістам, яких підозрюють у псуванні державного майна і хуліганстві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють у хуліганстві, заявив, що це був перформанс та інсталяція, і назвав акцію "художньою".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама