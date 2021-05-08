В СБУ помітили викрадення екс-судді Чауса: відкрито справу

Слідчі вже допитали у справі мати зниклого судді та поспілкувались з адвокатом Чауса Олександром Вишневим

В Україні відреагували на зникнення у Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса – СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення та незаконного переправлення Чауса через державний кордон.

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Про це повідомляє "Громадське".

"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ, і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю. Буду знати трохи згодом", – розповів адвокат Чауса Олександр Вишневий.

У Службі безпеки "Українській правді" підтвердили, що розслідують кримінальне провадження за фактом зникнення Чауса, проте деталі слідства у спецслужбі наразі не розголошують.

"Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон. За ознаками злочинів, передбачених статтями 146 та 332 Кримінального кодексу України. Наразі інші дані розголошенню не підлягають", - повідомили у СБУ.

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У п'ятницю, 7 травня, слідчі допитали маму Чауса, яка безпосередньо зверталась до Вишневого, за консультацією.

Крім того, раніше дружина Миколи Чауса, Світлана, звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона переконує, що її чоловік не збирався ухилятись від правосуддя та очікував рішення, щоб повернутись до України.

Нагадаємо, 3 квітня у центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

П'ять років тому суддю називали "легендарним" після того, як він погорів на хабарі в 150 тис. доларів. Його Чаус нібито зберігав у скляній банці у дворі свого будинку.