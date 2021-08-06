Викрадення Луценка та Вербицького: двох обвинувачених можуть звільнити з-під варти

"Нацкорпус" вже пригрозив вуличними протестами, якщо Мисливого та Новотного випустять на волю

Обвинувачені в кримінальному провадженні до моменту їх затримання перебували в розшуку, а 7 серпня можуть стати вільними / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 7 серпня, закінчується строк дії запобіжних заходів двом обвинуваченим у справі щодо викрадення активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького – Івану Новотному та Сергію Мисливому. Вони знаходяться під вартою, проте їх можуть звільнити.

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Про це заявила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Там пояснили, що це стало можливим через недотримання суддями Білоцерківського міськрайонного суду Київської області вимог ст. 186 КПК України щодо строків розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу, обвинувачених.

"5 та 6 серпня 2021 року головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовились відкликатись з відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано", - пояснили у Генпрокуратурі.

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У тож же час, пресслужба звертає увагу на те, що обвинувачені у кримінальному провадженні до моменту їх затримання перебували в розшуку. Один з них переховувався майже 6 років – у нього були підроблені документи. А пізніше, перебуваючи під вартою, один з обвинувачених намагався вплинути на іншого.

"З огляду на викладене, Офіс Генерального прокурора закликає до суворого дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, зокрема, щодо імперативно визначених строків здійснення процесуальних дій", – повідомили у пресслужбі.

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Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький вже пригрозив вуличними протестами, якщо Мисливого та Новотного звільнять з-під варти.

"Коли люди не можуть знайти справедливості в правосудді, наприклад, то будь-яка людина залишає за собою право цієї справедливості. Будемо говорити прямо – вуличні протести, акції, протистояння і так далі є нормальним політичним ландшафтом демократичної країни. Якщо ветеранська спільнота не буде бачити справедливості, то вона буде діяти, як українці діяли багато разів, коли цю справедливість не бачили. Ми ж пам'ятаємо Врадіївку", – заявив він в ефірі "Україна24".

Раніше ми повідомляли, що у Києві судитимуть колишнього правоохоронця за вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їхньої табельної зброї. Вже направлено обвинувальний висновок.

Крім того, в суд направили обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Нагадаємо, у 2020 році двоє ексберкутівців повернулися до Києва після обміну. Обвинувачені у "справі Майдану" навіть зробили відкрите звернення до президента України.