Похолодання, дощі і навіть сніг: синоптики попередили про погіршення погоди

Вже минуло пів весни, а нормальна погода була тільки кілька днів – у п'ятницю будуть нові сюрпризи

До України вже прийшло похолодання, а в п'ятницю, 16 квітня, температура повітря ще знизиться. При цьому на всю територію країни циклон принесе опади, на заході – мокрий сніг.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в західних областях не тільки сніжитиме, але і похолодає до 2-9 градусів.

Така погода може дійти навіть до Вінницької, Житомирської та Черкаської областей.

На решті території України снігу не буде, але будуть дощі. Температура повітря очікується 9-13 градусів.

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У Києві температура повітря близько 10 градусів тепла і теж дощ.

Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.

Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

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