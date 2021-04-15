Похолодання, дощі і навіть сніг: синоптики попередили про погіршення погоди

До України вже прийшло похолодання, а в п'ятницю, 16 квітня, температура повітря ще знизиться. При цьому на всю територію країни циклон принесе опади, на заході – мокрий сніг.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, в західних областях не тільки сніжитиме, але і похолодає до 2-9 градусів.
Така погода може дійти навіть до Вінницької, Житомирської та Черкаської областей.
На решті території України снігу не буде, але будуть дощі. Температура повітря очікується 9-13 градусів.
У Києві температура повітря близько 10 градусів тепла і теж дощ.
Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.
Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
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