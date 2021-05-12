Похолодання і дощі. Де в Україні чекати негоди – прогноз на 12 травня (карта)

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 12 травня – де буде найтепліше, а де пройдуть дощі – карта

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В Україні сьогодні, 12 травня, практично у всіх областях похолоднішає на декілька градусів, а в північних, східних і південних регіонах очікуються дощі. У столиці – без опадів.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 14 до 17 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 15 до 25 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 15 до 18 градуса тепла.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.

Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни.