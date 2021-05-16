Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини України

Похолодання та грозові дощі: синоптик засмутила прогнозом погоди на понеділок

16 травня, 13:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До України прийде циклон, який принесе з собою сильні дощі, але не всі області заливатиме – де буде сухо

Циклон принесе в Україну сильні дощі

Циклон принесе в Україну сильні дощі / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

У понеділок, 17 травня, в Україні різко зміниться погода – прийде циклон і принесе дощі, подекуди грози та зниження температури повітря.

Реклама

Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У понеділок дощі заливатимуть північні та центральні області. На півдні опади прогнозують на Одещині та Миколаївщині. На заході та сході країни буде переважно сухо.

На сході та більшості західних областей буде сухо

На сході та більшості західних областей буде сухо

Реклама

В той же час, в країні похолодає. Температура повітря знизиться в смузі від Київщини до Одещини. Там температура повітря коливатиметься вдень у межах +17+22 градусів.

В тренді
Карантин в Україні: до помаранчевої зони потрапила одна область
В тренді
В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)
Як захистити взуття від промокання
В тренді
В Україні почалася вакцинація записаних в "Дія" – для них відкриють спеціальні центри

Проте на сході країни, на Дніпропетровщині, Сумщині, та півдні, крім Одещини ще побуде літо, +23+29 градусів.

Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини

Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини

У Києві Діденко прогнозує погіршення погоди – дощ і невелике похолодання, вдень близько +18+20 градусів.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка
"Укрзалізниця" повернула поїзди за кордон і призначила новий маршрут по УкраїніТранспорт
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніЕкономіка
"Це зачистка, будемо реагувати": Путін вперше відреагував на справу проти МедведчукаВлада
Боротьба з пандемією: як Procter&Gamble і Червоний Хрест підтримують медичні установи України
Боротьба з пандемією: як Procter&Gamble і Червоний Хрест підтримують медичні установи УкраїниУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти