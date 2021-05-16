Похолодання та грозові дощі: синоптик засмутила прогнозом погоди на понеділок

До України прийде циклон, який принесе з собою сильні дощі, але не всі області заливатиме – де буде сухо

Циклон принесе в Україну сильні дощі / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

У понеділок, 17 травня, в Україні різко зміниться погода – прийде циклон і принесе дощі, подекуди грози та зниження температури повітря.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У понеділок дощі заливатимуть північні та центральні області. На півдні опади прогнозують на Одещині та Миколаївщині. На заході та сході країни буде переважно сухо.

На сході та більшості західних областей буде сухо

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В той же час, в країні похолодає. Температура повітря знизиться в смузі від Київщини до Одещини. Там температура повітря коливатиметься вдень у межах +17+22 градусів.

Проте на сході країни, на Дніпропетровщині, Сумщині, та півдні, крім Одещини ще побуде літо, +23+29 градусів.

Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини

У Києві Діденко прогнозує погіршення погоди – дощ і невелике похолодання, вдень близько +18+20 градусів.

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Раніше ми повідомляли, що відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.