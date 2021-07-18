Похолодання вже в дорозі – йде циклон Christoph: як зміниться погода в Україні

Україну знову заллє дощами. Фото: колаж "Сьогодні"

Українців у понеділок чекає сюрприз - нарешті спаде пекельна спека, але поки пощастить тільки жителям західних областей. У той же час стане більше дощів, місцями зливи, град та шквали.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вже завтра температура повітря у західних областях України, навіть частково на півночі і в центрі знизиться – це до нас йдуть атмосферні фронти північного циклону Christoph:

на заході очікується 23-28 градусів;

у Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях 27-31;

на решті території України ще буде спекотно, 30-35 градусів.

Дощі очікуються у більшості областей, а через сильні температурні контрасти (спеку і похолодання) вони можуть перетворитися у сильні зливи зі шквалами та градом. У понеділок ці явища найбільш вірогідні на заході, півночі та місцями у центральних областях.

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На півдні і сході України ще утримається суха спекотна погода.

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У Києві 19 липня очікується дощ, гроза, можливі сильні зливи зі шквалом та градом. Температура повітря 28-30 градусів. У вівторок спека спаде до +27.

"Ці метеорологічні зміни після тривалого спекотного і сухого періоду можуть бентежити метеопатів. Тому, крім парасольок або панамок, не забувайте про необхідні профілактичні засоби і ліки", – підкреслила Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня через зливи і сильний вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Під Києвом навіть загинули двоє людей.

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Дивіться відео наслідків негоди у Києві 17 липня: