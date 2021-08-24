Похвалитися нічим – Скабееву і російське ТБ "поплавило" від перегляду українського параду

Телеведуча розкритикувала військовий парад і святкування Дня Незалежності України

Ольга Скабєєва розкритикувала парад у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику в телеефірі, люто критикуючи військовий парад, що пройшов в Києві на честь 30-річчя Незалежності України. Відповідне відео опубліковано на сайті програми "60 хвилин", яка транслюється на телеканалі "Росія 1", у вівторок, 24 серпня.

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"30 років, як Україна стала незалежною, а на Хрещатику все та ж ненависна радянська техніка", – заявила Скабєєва, зазначивши, що в параді брали участь танки, які були "вироблені в СРСР понад півстоліття тому і їздили по Хрещатику 20 років тому".

"Головна новинка і гордість параду – танки БМ" Оплот". Їх випустили спеціально до Дня Незалежності, але в Мережу потрапили знімки з оригінальним рішенням маскування – поклейкой кузова скотчем. Також один з" Оплотів "зламався під час репетиції", – сказала Скабєєва.

На думку телеведучої, День Незалежності в Києві намагалися перетворити в День Перемоги, але "похвалитися Україні нічим".

"У Києві встановили величезний" флагшток з полотнищем", а на Донбасі – всього лише підняли чотири прапори на повітряних кульках", – уїдливо сказала вона.

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Скабєєва зазначила, що в Україні вирізають тризуби на яблуках і танцюють гопак в небі, виділяючи на святкування Дня Незалежності мільйони доларів.

Крім того, пропагандистку так розсмішила фраза президента Зеленського "Без чарочки домашньої наливки день незалежності в Україні не такий святковий', що вона вирішила процитувати її в своєму Telegram-каналі.

В цілому виступ Зеленського на Дні незалежності України телеведуча назвала безглуздим і нещадним.

Раніше Ольга Скабєєва влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х * йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Скандали в ефірі Скабєєвої

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Ольга Скабєєва – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин.

Не дивно, що пісня "Путін х * йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.

Раніше ми писали, що Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйонах геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

До речі, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом , Користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.