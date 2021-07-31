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Пошуки Чауса тривають. Адвокат не може знайти підзахисного

31 липня 2021 16:49

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

На Володимирській, куди вчора імовірно привезли суддю, заявляють про його відсутність в будівлі

Адвокат судді Миколи Чауса не може знайти свого підзахисного – в управлінні СБУ на Володимирській вулиці в Києві черговий заявив Ростиславу Кравцю, що судді у них в будівлі немає.

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Про це Кравець пише в своєму телеграмі.

"Порекомендував зателефонувати в довідкову або приймальню і дізнатися у них. У приймальні ніхто трубку не підняв, в довідковій уважно вислухали і повідомили, що вони надають довідки тільки за номерами телефонів і інша інформація їм не відома. Зараз поїду ще на Аскольдів провулок, де можливо може знаходитися Микола Чаус", – пише адвокат.

Напередодні ввечері новини "Сьогодні" зустріли Кравця на Володимирській біля СБУ – тоді йому говорили, що Чауса офіційно в будівлі немає. Все, що відбувається, адвокат назвав фарсом.

"Я вважаю, що у нього не було навіть секунди часу перебувати на свободі. Я вважаю, що його туди привезли правоохоронці і відразу ж звідти забрали. Тому що в іншому випадку йому б дали поспілкуватися з дружиною, набрати її", – впевнений адвокат.

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