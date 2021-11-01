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СЬОГОДНІ Новини України

Поки хворим шукають місце в реанімації, здорові підробляють сертифікати. Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 листопада, 11:11
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Минулої доби в Україні померли 298 COVID-хворих
Ситуація з COVID-19 в Україні / Колаж "Сьогодні"
Ситуація з COVID-19 в Україні / Колаж "Сьогодні"

Інфекційні лікарні України переповнені COVID-хворими, але при цьому наша країна залишається одним зі світових виробників підроблених ковід-сертифікатів.

Докладніше про те, що в Україні відбувається з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2 442 098 інфікованих (5885 – за останню добу).

Ситуація у лікарнях країни для COVID-хворих

У Чернівцях заповнені реанімації всіх лікарень, у яких лікують хворих на COVID-19. Нині найвищі показники у міських лікарнях № 4 та 3 — 100% та 93% відповідно. 30 жовтня в регіоні було госпіталізовано 169 людей.

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Хмельницька інфекційна лікарня майже повністю заповнена хворими на COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні лише 4. У реанімації нині 11 тяжкохворих.

Хто входить у "червону зону"

  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська

Хто входить у "помаранчеву зону"

  • Вінницька
  • Волинська
  • Полтавська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Черкаська
  • Чернівецька

Хто входить у "жовту зону"

  • Кіровоградська
  • Закарпатська

Україна на порозі локдауну
Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Київ посилив карантин

Київ з 1 листопада перейшов до "червоної зони" карантину. Таке рішення 28 жовтня ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.

Однак ці обмеження не застосовуватимуться, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу чи заходу буде вакциновано.

Нові обмеження у столиці

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні

В Україні 31 жовтня зробили 117 818 щеплень проти коронавірусу. З початку масової вакцинації проти COVID-19 в Україні зробили 10 245 775 щеплень.

До введення "червоної зони" у столиці залишилося менше доби. Черги на вакцинацію від коронавірусу зростають. Насамперед вакцинують тих, хто за записом.

Фото: Ігор Сєров
Фото: Ігор Сєров

Фото: Ігор Сєров
Фото: Ігор Сєров

У київському метро помітили наклейки "Вакцинація вбиває". Вагони метро обвішані наклейками з написом "Ковід брехня. Вакцинація вбиває". Наклейки помітили у вагонах метро на червоній гілці.

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