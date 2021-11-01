Поки хворим шукають місце в реанімації, здорові підробляють сертифікати. Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Минулої доби в Україні померли 298 COVID-хворих

Ситуація з COVID-19 в Україні / Колаж "Сьогодні"

Інфекційні лікарні України переповнені COVID-хворими, але при цьому наша країна залишається одним зі світових виробників підроблених ковід-сертифікатів.

Докладніше про те, що в Україні відбувається з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2 442 098 інфікованих (5885 – за останню добу).

Ситуація у лікарнях країни для COVID-хворих

У Чернівцях заповнені реанімації всіх лікарень, у яких лікують хворих на COVID-19. Нині найвищі показники у міських лікарнях № 4 та 3 — 100% та 93% відповідно. 30 жовтня в регіоні було госпіталізовано 169 людей.

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Хмельницька інфекційна лікарня майже повністю заповнена хворими на COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні лише 4. У реанімації нині 11 тяжкохворих.

Хто входить у "червону зону"

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Хто входить у "помаранчеву зону"

Вінницька

Волинська

Полтавська

Тернопільська

Харківська

Черкаська

Чернівецька

Хто входить у "жовту зону"

Кіровоградська

Закарпатська

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Київ посилив карантин

Київ з 1 листопада перейшов до "червоної зони" карантину. Таке рішення 28 жовтня ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.