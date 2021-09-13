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СЬОГОДНІ Новини України

Поки тепло, але повернулися грози: де литиме 13 вересня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
13 вересня, 06:15
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На частині України у понеділок залишається безхмарна тепла погода, але захід і частково північ накриє грозовим фронтом
У одних областях грози, а в інших поки сухо /колаж "Сьогодні"
У одних областях грози, а в інших поки сухо /колаж "Сьогодні"

У понеділок, 13 вересня, погода продовжить радувати українців теплом, але при цьому в деякі області повернуться грози.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві 13 вересня температура залишиться на рівні 24-26 градусів. При цьому в столиці в понеділок буде пасмурно і обіцяють грозу.

Погода в регіонах

На частині України поки залишається безхмарна тепла погода, але захід і частково північ накриє грозовим фронтом.

  • На півночі обіцяють у середньому 24-26 градусів у Чернігівській, Київській і Сумській областях і 23-25 – в Житомирській. На Житомирщині та Київщині прогнозують грози.
  • Весь західний регіон сьогодні накриє дощами і грозами, температура в середньому 22-24 градуси, на Закарпатті трохи спекотніше – від 24 до 26 градусів.
  • У центрі 13 вересня дощів не буде, температура в Черкасах і Кропивницькому – 24-26 градусів, Полтаві та Дніпрі – 25-27 градусів.

  • На сході температура в Донецькій і Харківській областях – від 24 до 26 градусів, в Луганській – до +25, а в Запоріжжі по-справжньому спекотно – 26-28 градусів.
  • На півдні в понеділок температура в Херсоні, Миколаєві та Одесі – 26-28 градусів, без опадів. В окупованому Криму – від 24 до 26 градусів.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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