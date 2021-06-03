Поки тест-режим. В Україні запустили е-лікарняні

Українцям більше не будуть видавати листки непрацездатності, отримати їх можна буде отримати в інтернеті . Поки ця система працює в тестовому режимі, але вже з вересня – на постійній основі.

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Спочатку слід зателефонувати на роботу і попередити, що захворів. Потім – піти по лікарняним. Потім віддати його своєму керівникові.

Нагадаємо, 29 квітня Зеленський підписав закон про внесення змін до законодавства про соціальне страхування. Українцям знову почнуть оплачувати лікарняні, що тимчасово було призупинено.

Як повідомляли новини "Сьогодні"", в Україні різко зросли виплати лікарняних і в Фонді соцстраху виникла "дірка" в 1,4 млрд грн.

Також раніше ми розповідали про колапс з лікарняними, через якого сотні тисяч українців не отримали виплати.