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"Поки я живий – ви горем забезпечені": під Полтавою копи піймали рецидивіста-втікача

3 лютого, 20:45

Ігор Сєров , Ігор Тимофєєв

У 49-річного ув'язненого було кілька оригінальних наколок

Сергій Ковін

Сергій Ковін / Фото: Нацполиция

Сьогодні під Полтавою поліція затримала рецидивіста, який відбував у колонії строк за крадіжку і втік в середині січня. За даними МВС, 49-річний утікач Сергій Ковін був засуджений за крадіжку з проникненням в житло.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" в пресцентрі поліції Полтавської області, утікач, який втік з Новобузького виправного центру (№103, Миколаївська область), зачаївся в селі Мала Перещепина поблизу Нових Санжар.

"Оперативники вирахували його місцезнаходження і вже зібралися затримувати. Але втікач сам прискорив своє затримання тим, що спробував викрасти автомобіль з гаража місцевого жителя. Його спроба виявилася безуспішною, після чого він був затриманий. У втікача закінчувався строк в колонії, йому залишалося зовсім небагато відсидіти. Тепер отримає новий строк за втечу", – розповів нам речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Зловмисник намагався викрасти Citroen Berlingo

Зловмисник намагався викрасти Citroen Berlingo / Фото: Нацполиция

За його словами, зараз карний розшук перевіряє причетність Ковіна до інших злочинів. Раніше чоловік неодноразово був засуджений за численні крадіжки, розбої, незаконні заволодіння транспортними засобами та інші злочини.

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Як виявилося, у чоловіка було кілька цікавих наколок: дракон, тигр, ієрогліфи і написи: "Поки я живий – ви горем забезпечені" і "Шукав я щастя і спокій – знайшов ґрати і конвой".

Нагадаємо, раніше в Чернігівському СІЗО підлітки побили співробітника і спробували втекти.

А в Луцьку обвинувачений втік після винесення вироку.

Ми також повідомляли про випадок із захопленням копа в заручники:

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рецидивіст Полтава затримання втеча колонія ув'язнений

Джерело: Сьогодні

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