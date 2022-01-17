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Показники погіршилися. В Україні одна область наблизилася до "червоної" зони

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 11:32
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Згідно зі статистикою, за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби
В Україні "помаранчевими" залишаються дві області. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні "помаранчевими" залишаються дві області. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 17 січня в Україні в "помаранчевій" зоні залишаються дві області. Водночас в одному регіоні показники коронавірусу значно погіршилися.

Про це повідомляє МОЗ.

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Хто наблизився до "червоної" зони?

В "помаранчевій" карантинній зоні залишаються Сумська та Івано-Франківська області. В останньому регіоні епідпоказники погіршилися.

Так, на Івано-Франківщині перевищено показник динаміки рівня COVID-госпіталізації – 54,3%. Норма має становити не більш ніж 50%.

Крім того, помічено зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування – у Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Норма має бути не більш ніж 20%.

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До речі, інші області України входить до "жовтої" карантинної зони.

Статистика коронавірусу

В Україні за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 407, а медпрацівників – 72.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 1 213 осіб;
  • летальних наслідків – 78;
  • одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3759530 осіб;
  • одужало – 3 556 162 особи;
  • летальних наслідків – 98 361.

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