Показники погіршилися. В Україні одна область наблизилася до "червоної" зони

Станом на 17 січня в Україні в "помаранчевій" зоні залишаються дві області. Водночас в одному регіоні показники коронавірусу значно погіршилися.
Про це повідомляє МОЗ.
Хто наблизився до "червоної" зони?
В "помаранчевій" карантинній зоні залишаються Сумська та Івано-Франківська області. В останньому регіоні епідпоказники погіршилися.
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Так, на Івано-Франківщині перевищено показник динаміки рівня COVID-госпіталізації – 54,3%. Норма має становити не більш ніж 50%.
Крім того, помічено зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування – у Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Норма має бути не більш ніж 20%.
До речі, інші області України входить до "жовтої" карантинної зони.
Статистика коронавірусу
В Україні за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 407, а медпрацівників – 72.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 213 осіб;
- летальних наслідків – 78;
- одужало – 2 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3759530 осіб;
- одужало – 3 556 162 особи;
- летальних наслідків – 98 361.