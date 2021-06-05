Замах на заступника голови АРМА і скандал в прямому ефірі – головні новини за ніч

Малюська назвав критерії, кого можуть зарахувати до олігархів, а міністр аграрної політики закликав не продавати землю

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На заступника голови АРМА вчинили замах

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Володимир Павленко / Фото АРМА

На заступника голови АРМА Володимира Павленка біля його власного будинку було скоєно напад. За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, в результаті чого Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз чиновник перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

Скандал в прямому ефірі

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Під час ефіру ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" екс-нардеп Олег Ляшко назвав заяви секретаря РНБО Олексія Данілова "дебільними", і через які на фронті гинуть українці.

Він запитав у Данілова, чи вважає той, що Франція і Німеччина винні в невиконанні Мінських домовленостей, і в тому, що Україна не отримала членство в НАТО: "На себе в дзеркало дивитися треба. Тому що такі звинувачення ведуть до одного – до втрати партнерів ... Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви".

На що Данілов відповів: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження, ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом. Це ви будете там у Верховній Раді кричати, сіно істи, або що ви там робили".

Малюська назвав критерії, кого можуть зарахувати до олігархів

Реклама / Фото: Министерство юстиции Украины

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що при владі немає наміру включати в список олігархів тих, у кого активів на межі 83 млн доларів.

"Йтиметься про великі риби, про тих хто дійсно є олігархом, який з лишком бере цей бар'єр", – сказав він.

За його словами, визначати олігархів можна з різних джерел.

Міністр аграрної політики закликав не продавати землю

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За словами міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка, з 1 липня майже у 7 млн українців буде право користуватися і розпоряджатися землею. Однак ніхто не змушує продавати свою землю. Він закликав берегти свою землю, бо це найкращий депозит.

"Ваша земля завжди буде рости в капіталізації, оренда буде рости. Більш цінного ресурсу немає", – сказав міністр.

Лідери країн НАТО обговорять на саміті дев'ять головних питань

Першим пунктом порядку денного саміту НАТО стане питання трансатлантичної безпеки. Обговорять Сирію, Іран і ситуацію в Південно-Китайському морі.

Потім будуть говорити на такі теми:

зміцнення прихильності колективної оборони від усіх загроз;

підвищення здатності альянсу захищати всіх союзників;

розробка завдань по забезпеченню стійкості в рамках всього альянсу.

стимулювання трансатлантичних інновацій і роль Альянсу в підтримці міжнародного порядку;

підтримка партнерів Альянсу "від Іраку до Йорданії і від Грузії до України";

проблема кліматичних змін;

розробка стратегічної концепції НАТО на майбутні роки;

інвестиції в оборону.

Все, що відбувалося в країні і світі 4 червня, – дивіться в нашому випуску.