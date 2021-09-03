Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини України

Політ в космос, місячна програма та інвестиції Google – оприлюднений список проектів, представлених Зеленським в США

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
3 вересня, 12:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент України представив у Вашингтоні 80 проектів на 277 мільярдів доларів
Зеленський представив "План трансформації України" на 5-10 років. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський представив "План трансформації України" на 5-10 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко оприлюднив список проектів, які президент України Володимир Зеленський представив у Вашингтоні під час робочої поїздки в США. Йдеться про "План трансформації України" на 5-10 років. Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 3 вересня.

Реклама

"Я публікую список без проектів Міністерства оборони та деяких проектів Міністерства стратегічної промисловості", – написав нардеп.

За словами Гончаренка, Зеленський представив 80 проектів на суму 277 мільярдів доларів. З самого цікавого, що пропонує Зеленський, на думку депутата, варто відзначити наступні:

  • будівництво компаніями Amazon, Google і Microsoft масштабних дата центрів в Україні;
  • участь України в місячній програмі NASA;
  • будівництво Київської окружної дороги;
  • створення Фонду фондів для IT-проектів;
  • підготовка до польоту другого українського космонавта (що буде коштувати $ 60 млн).

"Більше дивіться в самому документі", – підсумував Гончаренко.

Там він вказав назву і опис проектів, частку США в них, а також вартість і терміни впровадження.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти