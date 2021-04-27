Катуватимуть до смерті – думки противників нової зброї української поліції

В Україні скоро почнуть розглядати законопроєкт про електрошокер. Їх противники змоделювали можливі ситуації, коли шокер небезпечніший за іншу зброю

В Україні вдруге за місяць сперечаються про безпеку електрошокерів, якими хочуть озброїти поліцейських. Минулого тижня в МВС заявили, що, за даними відомства, вже найближчим часом відповідний законопроєкт почнуть розглядати у Верховній Раді. Не виключено, що це станеться цього тижня.

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Поряд з прихильниками ініціативи в Україні чимало тих, хто вимагає "сім разів відміряти", перш ніж озброювати копів спецзасобом, який зупиняє порушника електророзряд потужністю 1,5 тис. вольт. Серед них представники Amnesty International.

"Ми не те що не схвалюємо застосування електрошокерів, у нас дуже акуратне ставлення до їх застосування, – повідомила нам керівник Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук. – Звичайно, це нелетальний засіб і ним можна користуватися. Але насправді статистика говорить про те, що їх використання може призвести до летальних випадків. Це потрібно розуміти. Якщо в Україні починають їх використовувати, то у нас з'являється кілька запитань. Наприклад, хто навчає поліцейських? Одна з рекомендацій Amnesty International – недостатньо того, щоб навчання проводили виключно представники компанії-виробника. Ці люди зацікавлені в продажах. Крім них, повинні бути й інші експерти, які мають досвід і при цьому не працюють на виробника. Такі експерти є".

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Такою стрілою стріляє електрошокер

За словами Оксани Покальчук, Amnesty International моніторить ситуацію з використанням електрошокерів в світі. І на початку пандемії в деяких країнах були випадки, коли за порушення карантину поліцейські використовували електрошокери. При цьому удари наносилися не один раз. Це заборонено.

"Є випадок, коли удар наносився близько 12 разів. Порушник карантину в результаті помер", – каже Оксана Покальчук.

До цього вона додала, що шокер слід розглядати як серйозну зброю. За її словами, потрібно контролювати їх використання, адже є люди з серцево-судинними захворюваннями, є місця на тілі, куди наносити удари шокером заборонено.

"Коли тільки в Україні заговорили про шокер, то у мене з'явилося відчуття, що до їх використання ставляться з легкістю", – зазначає Покальчук.

Ще одна правозахисниця, менеджер проєктів Центру громадянських свобод Марина Ліліченко, розповіла нам, що багато її колег не рекомендували профільному комітету Верховної Ради схвалювати законопроєкт про шокер.

"Їх застосування може посилити ситуацію через те, що в країні низька правова культура, – каже Марина Ліліченко. – Ми не довіряємо правоохоронним органам. Вони часто перевищують свої повноваження і можуть зловживати таким небезпечним засобом. Адже ніхто не знає, у кого з затриманих яке серце. Ми рекомендували МВС і поліції залучати правозахисників для створення інструкції із застосування електрошокерів".

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За словами Ліліченко, якщо все ж Верховна Рада проголосує за шокери, то правозахисники закликають використовувати їх лише в тому випадку, якщо є загроза життю поліцейського, і розробити чітку інструкцію з їх застосування. За її даними, такого документа поки немає.

Нагадаємо, раніше в Нацполіції повідомляли, що силовики не застосовуватимуть шокери на масових акціях. Крім того, інструктор Олександр Мілюков (він навчає поліцейських працювати з шокерами) розповідав, що застосування шокера безпечно для тих, у кого є захворювання серцевої системи. За даними цього інструктора, голки, якими стріляє електрошокер, не проникають глибоко в тіло людини, тому розряд струму не впливає на внутрішні органи людини.

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